Communiqué de presse : Clôture anticipée de l'offre en souscription publique de Green Retail Bonds à 6 ans

La banque Belfius a dirigé cette opération avec KBC et Degroof Petercam, et ATENOR a été accompagnée par le cabinet d'avocats NautaDutilh.

Le produit net de l'Offre Publique sera exclusivement affecté au financement en tout ou en partie, des projets immobiliers durables et économes en énergie qui contribuent aux objectifs environnementaux d'ATENOR. Ces projets répondent à certains critères d'éligibilité conformément à son « Cadre de référence de financement vert » (Green Finance Framework, publié sur son site internet https://www.atenor.eu/fr/sustainability/ ). Ces critères sont, entre autres, les suivants : BREEAM minimum « Excellent », WELL Core and Shell ; un niveau de performance énergétique correspondant à une consommation en énergie primaire d'un maximum défini par pays (repris dans le CPE, Certificat de Performance Energétique).

Cet emprunt obligataire à 6 ans sera émis à un prix d'offre de 101,875 % et remboursé à échéance à 100% de la valeur nominale des titres émis. Le prix d'offre comprend le prix d'émission et une commission de vente et de distribution. Il portera intérêt à un taux brut par an de 4,625%. Le rendement actuariel brut sur la base du prix d'offre s'élèvera à 4,26% tandis que le rendement actuariel net (à savoir le rendement brut dont est déduit le précompte mobilier de 30 %) s'élèvera à 2,89 %. Les Obligations auront une valeur nominale de 1.000 euros et viendront à échéance le 5 avril 2028.

Cette communication doit être lue conjointement avec le prospectus de base daté du 15 mars 2022 (le "Prospectus de Base")) et approuvé à la même date par la FSMA (l'Autorité des services et marchés financiers), ainsi qu'avec les conditions finales relatives aux Obligations (les "Final Terms") disponible sur les sites internet de Belfius Banque (www.belfius.be/obligation-atenor-2022), de KBC (www.kbc.be/fr/bonds/atenor2022) et de Degroof Petercam (https://www.degroofpetercam.com/fr-be/atenor-2022) et de l'émetteur (www.atenor.eu/fr/investisseurs/communication-financiere/emtn).

Calendrier financier : - Assemblée Générale Ordinaire 2021 22 avril 2022 - Paiement du dividende (sous réserve d'approbation de l'AGO) 28 avril 2022 - Déclaration intermédiaire du 1er trimestre 2022 18 mai 2022 - Résultats semestriels 2022 2 septembre 2022 - Déclaration intermédiaire du 3ième trimestre 2022 17 novembre 2022 - Assemblée Générale 2022 28 avril 2023

ATENOR est une société de développement immobilier urbain d'expertise européenne cotée sur le marché d'Euronext Brussels. Sa mission vise à apporter, par son approche urbanistique et architecturale, des réponses adéquates aux nouvelles exigences qu'impose l'évolution de la vie urbaine et professionnelle. Dans ce cadre, ATENOR investit dans des projets immobiliers d'envergure répondant à des critères stricts en termes de localisation, d'efficience économique et de respect de l'environnement.

