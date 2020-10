Communiqué de presse : Offre en souscription publique d'obligations « retail »

Communiqué de presse -Information réglementée 1

Offre en souscription publique d'obligations « retail » émises dans le cadre

de deux emprunts obligataires à 4 ans et 6 ans assortis de coupons bruts de 3,25 % et 3,875 %

pour des montants minima de respectivement € 25 millions et € 45 millions et

des montants maxima de respectivement € 35 millions et € 65 millions.

La Hulpe, le 13 octobre 2020

ATENOR annonce qu'à partir du 16 octobre 2020 sera lancée une opération obligataire à 4 ans et 6 ans d'un montant minimum respectif de € 25 millions et € 45 millions (chaque série de ces obligations, une "Série") sous forme d'une offre publique en Belgique ouverte aux investisseurs particuliers et, dans une certaine mesure, aux investisseurs qualifiés.

Le produit net de l'offre publique, qui devrait s'élever à € 70 millions en cas de placement du montant minimum et à

100 millions en cas de placement du montant maximum (hors coûts et frais relatifs à l'émission estimés à

100.000), pourra être affecté à l'acquisition de nouveaux projets avec l'objectif d'augmenter le portefeuille de projets et surfaces en développement. Dans la période nécessaire à l'aboutissement de négociations, le produit de l'emprunt pourrait servir, à court ou à moyen terme, le cas échéant, à financer les travaux de construction des projets ayant obtenu un permis de construire. En outre, le solde éventuel de cette augmentation pourrait être affecté temporairement au remboursement de billets de trésorerie (CP et MTN) et le cas échéant de financements corporate arrivant à échéance dans le cadre normal de leur programme.

Poursuivant son développement international et ayant consolidé sa visibilité grâce à des projets nationaux et internationaux d'envergure, ATENOR s'enthousiasme de pouvoir s'adresser à nouveau notamment aux marchés des particuliers. Cet accès à une catégorie spécifique d'investisseurs permet de renforcer la diversification des sources de financement d'ATENOR.

Les prix d'émission sont respectivement fixés à 101,625 % pour la tranche à 4 ans et 101,875 % pour la tranche à 6 ans de la valeur nominale des obligations avec des coupons bruts de 3,25 % et 3,875 % payables le 23 octobre de chaque année. Les rendements actuariels bruts sur base des prix d'émission s'élèveront à 2,81 % et 3,52 %, tandis que les rendements actuariels nets (à savoir le rendement brut dont est déduit le précompte mobilier de 30%) s'élèveront à 1,85 % et 2,37 %.

Les obligations sont régies par le droit belge et donneront droit à un remboursement à 100 % de leur valeur nominale à leur échéance, les 23 octobre 2024 et 23 octobre 2026.

La valeur nominale des obligations est de € 1.000 et le montant minimum de souscription est également de € 1.000.

AVERTISSEMENT

Ces obligations constituent des instruments de dette. Un investissement dans les obligations comporte des risques. En souscrivant aux obligations, les investisseurs prêtent de l'argent à l'Emetteur qui s'engage à payer des intérêts sur base annuelle et à rembourser le principal à la date d'échéance. En cas d'insolvabilité ou de défaillance de l'Emetteur, les investisseurs sont susceptibles de ne pas récupérer les montants auxquels ils ont droit et risquent de perdre tout ou partie de leur investissement. Les obligations sont destinées aux investisseurs capables d'évaluer les taux d'intérêt à la lumière de leurs connaissances et de leur expérience financière. Les investisseurs doivent entièrement lire le présent Prospectus (et en particulier la partie « Facteurs de risque » aux pages 11 à 22 du Prospectus) avant d'investir dans les obligations. Chaque investisseur potentiel doit examiner soigneusement s'il est approprié pour cet investisseur d'investir dans les obligations et devrait, au besoin, obtenir des conseils professionnels. Les investisseurs doivent tenir compte, en particulier, du fait que la plus longue échéance des obligations 6A et la pandémie actuelle de Covid-19 pourraient augmenter l'impact des facteurs de risque identifiés pour l'Emetteur et les obligations.

1 Au sens de l'Arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé.