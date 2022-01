Communiqué de presse

PERSPECTIV' : PREMIER CONTRAT DE LOCATION COMMERCIALE

(ESCH-SUR-ALZETTE, LUXEMBOURG)

La Hulpe, le 24 janvier 2022

ATENOR et TRACOL IMMOBILER annoncent qu'un contrat a été conclu avec la chaîne de supermarchés MATCH pour la location de 2.622 m2 de surface commerciale au cœur du projet PERSPECTIV' à Esch-sur-Alzette et pour une durée de 18 ans. L'arrivée de cette chaîne de supermarchés offre plusieurs avantages dont un confort de vie et des facilités aux futurs résidents et aux occupants des espaces de bureaux. L'implantation de cette enseigne, très engagée en termes de RSE via notamment sa lutte contre le gaspillage alimentaire, ses circuits d'approvisionnement courts, ses efforts en matière de réduction de CO2 pour diminuer son empreinte environnementale, constitue un facteur d'attractivité certain.

Idéalement situé en entrée de ville à Esch-sur-Alzette, sur un ancien site en reconversion, PERSPECTIV' se déploiera sur 68.000 m² et propose un mix inédit de 350 logements, de commerces et de restauration, des bureaux équipés des dernières technologies, des espaces verts ainsi que des infrastructures publiques de qualité, dont un hall sportif et le futur Musée National du Sport, tout deux déjà prévendus « Vivre : habiter, travailler, se divertir » : PERSPECTIV' bouscule les codes pour devenir un des lieux phares du mieux vivre ensemble à Esch-sur-Alzette, épicentre entre Luxembourg ville et la France.

Le début des travaux et la pose de la première pierre sont planifiés pour le dernier trimestre 2022. Parfait exemple de réhabilitation urbaine et de développement territorial durable, PERSPECTIV', imaginé et mené en coopération avec la ville d'Esch, marque concrètement l'engagement d'ATENOR et de TRACOL IMMOBILIER envers l'Objectif de Développement Durable 11 des Nations Unies : 'Villes et Communautés Durables'.

La présence d'ATENOR au Grand-Duché de Luxembourg illustre parfaitement le plan de croissance internationale à l'œuvre actuellement : ATENOR entend en effet être un acteur de référence dans les 10 pays où elle est active, en développant des projets phares, conçus dans une logique concrète de redéveloppement durable des villes. La collaboration avec TRACOL IMMOBILER, acteur local reconnu, conforte cette stratégie internationale.

ATENOR est une société de développement immobilier urbain d'expertise européenne cotée sur le marché d'Euronext Brussels. Sa mission vise à apporter, par son approche durable, urbanistique et architecturale, des réponses adéquates aux nouvelles exigences qu'impose l'évolution de la vie urbaine et professionnelle. Dans ce cadre, ATENOR investit dans des projets immobiliers d'envergure répondant à des critères stricts en termes de localisation, d'efficience économique et de respect de l'environnement.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Stéphan Sonneville SA, CEO ou William Lerinckx pour Lerinvestimmo SCS, Executive Officer +32-2-387.22.99- e-mail : info@atenor.eu- www.atenor.eu