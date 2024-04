Aterian, Inc. est une société de produits de consommation utilisant la technologie. La société crée et acquiert des marques de commerce électronique. Ses principales marques sont Squatty Potty, hOmeLabs, Mueller, Pursteam, Healing Solutions et Photo Paper Direct. La société vend une large gamme de produits dans plusieurs catégories, notamment des appareils ménagers et de cuisine, des articles de cuisine, des appareils de refroidissement et de qualité de l'air tels que des déshumidificateurs, des produits de santé et de beauté, des huiles essentielles et bien plus encore. Ces produits sont vendus sous des marques appartenant à l'entreprise, qui ont été créées ou acquises. Ses clients sont essentiellement des consommateurs individuels en ligne qui achètent ses produits principalement sur Amazon États-Unis et, dans une moindre mesure, sur les sites web qu'elle possède et exploite et sur d'autres places de marché, telles que Walmart. Les filiales de la société comprennent notamment Aterian Group, Inc, Xtava LLC, Sunlabz LLC, RIF6 LLC, SweetHomeDealz LLC, Products for Change, LLC, Commerce Planet, LLC, Chromatic Jammer, LLC, Rencare, LLC.