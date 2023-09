Aterian, Inc. est une société de produits de consommation axée sur la technologie, qui construit, acquiert et s'associe à des marques de commerce électronique. Elle utilise la science des données, qui comprend l'apprentissage automatique, le traitement du langage naturel et l'analyse des données pour concevoir, développer, commercialiser et vendre des produits. AIMEE, sa plateforme technologique logicielle basée sur la science des données, est une plateforme modulaire basée sur le cloud qui intègre une architecture multi-tenant. AIMEE se connecte à de multiples plateformes de commerce électronique et à d'autres sources Internet par le biais d'interfaces de programmes d'application afin d'ingérer des données. L'entreprise possède et exploite 15 marques qui vendent des produits dans plusieurs catégories, notamment des appareils ménagers et de cuisine, des articles de cuisine, des appareils de chauffage, de refroidissement et de qualité de l'air (déshumidificateurs, humidificateurs et climatiseurs), ainsi que des produits de santé et de beauté. Ses marques comprennent hOmeLabs ; Vremi, Squatty Potty ; RIF6 ; Aussie Health ; Holonix ; Truweo ; Pursteam ; Pohl and Schmitt ; Spiralizer ; Healing Solutions, et Photo Paper Direct et Step and Go.