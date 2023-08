Aterian, Inc. (Aterian ), anciennement Mohawk Group Holdings, Inc. est une plateforme technologique de produits de consommation qui crée, acquiert et s'associe à des marques de commerce électronique (e-commerce). La plateforme en nuage de la société, le moteur de commerce électronique de la place de marché à intelligence artificielle (AIMEE), exploite l'apprentissage automatique, le traitement du langage naturel et l'analyse des données pour rationaliser la gestion des produits sur les places de marché en ligne, notamment Amazon, Shopify et Walmart. Aterian possède des milliers d'unités de stockage (SKU) à travers 12 marques détenues et exploitées et vend des produits dans plusieurs catégories, notamment les appareils ménagers et de cuisine, la santé et le bien-être, la beauté et l'électronique grand public. Les marques de la société comprennent hOmeLabs, Truweo, Vremi, Xtava, RIF6, Mueller Australia, Pursteam, Pohl and Schmitt, Spiralizer, Healing Solutions et Aussie Health Co. Truweo, est une marque de commerce électronique dans la catégorie santé et bien-être personnel.