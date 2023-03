Kropz accepte un prêt-relais de 285 millions de ZAR

(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mardi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

----------

Aterian PLC - Société d'exploration et de développement de métaux centrée sur le Maroc - Découvre 4,4% de cuivre dans des échantillons de veines provenant de travaux géologiques dans la région de Marrakech-Safi au Maroc. Elle ajoute qu'elle détient 15 projets très prometteurs au Maroc, d'une superficie totale de 762 kilomètres carrés. Elle signale en outre l'existence d'un vaste système de veines sur la licence orientale.

----------

Fidelity Emerging Markets Ltd - croissance du capital à long terme grâce à une exposition aux sociétés des marchés émergents - La valeur nette d'inventaire par action préférentielle au 31 décembre baisse à 8,23 USD, contre 8,75 USD au 30 juin. Le rendement total de la valeur liquidative par action préférentielle participante est négatif de 3,2 %, ce qui est inférieur à l'indice MSCI Emerging Markets, qui affiche un rendement négatif de 2,1 %. Pour ce qui est de l'avenir, l'agence note positivement la baisse de l'inflation et "le recul du dollar américain", ce qui, selon elle, constituera un environnement favorable au cours des prochains mois. La présidente Heather Manners déclare : "Malgré la morosité mondiale, il y a beaucoup d'éléments encourageants au niveau local, notamment la réouverture de la Chine après la crise de Covid et les nouvelles politiques de soutien à l'immobilier".

----------

Fintech Asia Ltd - société d'investissement créée pour acquérir des entreprises axées sur l'amélioration de la fourniture et de l'utilisation des services financiers en Asie - Les actions sont suspendues à la demande de la société qui propose une prise de contrôle inversée d'InveScore Financial Group Pte Ltd, en concluant un protocole d'accord. Fintech Asia indique qu'elle prévoit de payer le rachat en émettant 80 à 90 % de ses propres actions après l'acquisition, en faveur des vendeurs d'InveScore.

----------

Kropz PLC - Producteur et développeur de phosphate axé sur l'Afrique du Sud - Convient d'un prêt-relais de 285 millions de ZAR, soit environ 12,9 millions de GBP, pour répondre aux besoins de financement immédiats et à court terme d'Elandsfontein, un projet de phosphate en Afrique du Sud. Kropz a tiré 25 millions de ZAR de ce prêt mardi. Le prêt n'est pas garanti et est assorti d'un taux d'intérêt égal au taux préférentiel sud-africain pour les découverts, majoré de 6 %. Entre-temps, Kropz vend 20 000 tonnes supplémentaires de concentré de phosphate provenant de Krop Elandsfontein Pty Ltd. "Comme pour la première vente en vrac enregistrée en janvier 2023, la production de concentré n'est pas encore d'une qualité optimale et est donc toujours vendue avec une décote par rapport aux prix actuels du marché. Les modifications apportées à l'usine et les ajustements des paramètres de traitement ont permis d'améliorer considérablement le débit journalier et la qualité, mais d'autres optimisations sont nécessaires", explique M. Kropz.

----------

Maven Income & Growth VCT 3 PLC - Fonds de capital-risque basé à Londres - La valeur nette d'inventaire par action au 30 novembre chute de 8,4 % à 57,32 pence, contre 62,55 pence l'année précédente. Déclare un dividende final de 1,90 pence par action, en hausse de 27 % par rapport à 1,50 pence l'année précédente. Lance une nouvelle offre de souscription pour lever jusqu'à 10 millions de livres sterling, soit la moitié d'une offre de souscription pour lever jusqu'à 20 millions de livres sterling lancée il y a un an. "Le conflit en Ukraine et la réponse mondiale ont entraîné des disruptifs dans les chaînes d'approvisionnement internationales, des pressions inflationnistes sur les prix et une incertitude générale sur le marché. Il est également reconnu qu'il existe un risque accru de cybersécurité et le gestionnaire prend des mesures pour atténuer ce risque, y compris la surveillance des tiers ", indique la société.

----------

Triple Point VCT 2011 PLC - investisseur dans les petites et moyennes entreprises - dit qu'il utilisera 5 millions de livres sterling de sa facilité de surallocation pour la souscription, expliquant que cela porte le montant total de l'offre de souscription à 15 millions de livres sterling.

----------

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.