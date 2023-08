Athabasca Minerals Inc. est une société intégrée de minéraux industriels qui se concentre sur la production et la livraison de sable de fracturation au Canada et aux États-Unis. Sa division AMI Silica possède des ressources et des intérêts commerciaux en Alberta, dans le nord-est de la Colombie-Britannique et aux États-Unis. Sa division AMI Aggregates produit et vend des agrégats à partir de ses carrières et gère la carrière publique de Coffey Lake pour le compte du gouvernement de l'Alberta. Sa division Metis North Sand & Gravel a conclu un partenariat stratégique avec le groupe McKay Metis afin de livrer des granulats aux secteurs de l'énergie, des infrastructures et de la construction dans la région de Wood Buffalo. Sa division AMI RockChain est une entreprise intermédiaire axée sur la technologie qui utilise sa plateforme numérique RockChain, des solutions automatisées de chaîne d'approvisionnement et de logistique, ainsi que des programmes de sécurité pour livrer des produits dans tout le Canada. Sa division TerraShift Engineering s'occupe de l'exploration des ressources, de la réglementation et de l'exploitation minière, et est également le développeur du logiciel TerraMaps.