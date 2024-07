Athabasca Oil Corporation (AOC) est une entreprise canadienne du secteur de l'énergie dont la stratégie est axée sur le développement d'actifs dans le domaine du pétrole léger et du pétrole thermique. Les segments d'AOC comprennent le pétrole léger et le pétrole thermique. Le secteur du pétrole thermique comprend les actifs, les passifs et les résultats d'exploitation de la société pour l'exploration, le développement et la production de bitume à partir de formations de sable et de roches carbonatées situées dans la région de l'Athabasca, dans le nord de l'Alberta. Il comprend également deux projets d'exploitation de sables bitumineux par drainage par gravité au moyen de vapeur et une base de ressources de zones d'exploration dans la région de l'Athabasca, dans le nord-est de l'Alberta. Le secteur du pétrole léger comprend ses actifs, ses passifs et ses résultats d'exploitation pour l'exploration, le développement et la production de pétrole brut léger et de pétrole brut moyen, de pétrole de réservoirs étanches et de gaz naturel conventionnel. Le secteur du pétrole léger se compose exclusivement de Duvernay dans la région du Grand Kaybob, avec environ 155 000 acres bruts répartis entre Kaybob West, Kaybob North, Kaybob East et Two Creeks.