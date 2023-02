La valeur nette d'inventaire d'Athelney Trust chute au cours d'une année de "chocs et de surprises".

(Alliance News) - Athelney Trust PLC a annoncé lundi une forte baisse de la valeur nette d'inventaire pour 2022, en raison de l'incertitude des marchés et de l'inflation, mais a tout de même relevé son dividende total.

Athelney investit dans de petites entreprises britanniques pour une croissance du dividende et du capital.

La valeur nette d'inventaire au 31 décembre s'élevait à 219,4 pence, soit une baisse de 29 % par rapport à 310,3 pence à la même date un an auparavant.

Ce chiffre est à comparer à une baisse de 20 % de l'indice FTSE 250, ce qui signifie que la société a sous-performé son indice de référence.

Le cours de l'action d'Athelney a chuté de 6,7 %, passant de 225,0p à 210,0p au 31 décembre, en glissement annuel.

"L'année 2022 a été, pour beaucoup, y compris la communauté des investisseurs, une année à oublier. Des chocs et des surprises ont marqué l'année, qui s'est terminée très mal avec l'incertitude du marché et la perte de confiance créée par l'éphémère premier ministre Liz Truss, aggravée par l'impact d'une inflation à deux chiffres au Royaume-Uni", a commenté le président non exécutif Frank Ashton.

"Je suis déçu d'annoncer la mauvaise performance absolue de la société au cours des 12 derniers mois et par rapport aux indices FTSE-250 et surtout FTSE-100. Nous sommes très conscients de la confiance que nous accordent les investisseurs dans la société et nous prenons nos responsabilités très au sérieux", a-t-il ajouté.

Elle a recommandé un dividende final de 7,5 p par action, portant son dividende total pour l'année à 9,6 p, en hausse de 1,1 % par rapport à 9,5 p.

En ce qui concerne l'avenir, la société a exprimé son incertitude quant à la durée de l'inflation et à l'aide ou au contrecoup mondial de la reprise économique au Royaume-Uni.

"Nous ne pouvons pas connaître les réponses à ces questions ; cependant, je sais que l'approche méticuleuse et reproductible de Manny Pohl en matière d'investissement et de désinvestissement, expliquée dans son rapport, permettra en moyenne de trouver et de capturer de la valeur et que le fait d'être investi à long terme, dans ces actions, est également une bonne chose", a noté M. Ashton.

Les actions ont fermé sans être négociées lundi à Londres, la dernière cotation étant de 215,00 pence.

Par Abby Amoakuh, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Limited. Tous droits réservés.