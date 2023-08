Athena Global Technologies Limited est une société basée en Inde, qui s'engage à fournir des solutions et des services de développement d'applications logicielles, de test et de transformation numérique aux entreprises. La société opère à travers cinq segments : Services logiciels, Immobilier, Services de plateforme de pharmacie en ligne, Commerce en ligne de produits pharmaceutiques, et Services d'éducation en ligne. Elle se concentre sur les activités de base des technologies de l'information (TI), qui comprennent la gestion de l'information d'entreprise, les services d'intégration d'entreprise et les services d'entreposage de données. Elle dispose de capacités en matière d'intelligence artificielle, de blockchain, de science des données, d'Internet des objets (IoT), d'automatisation des processus robotiques (RPA), de Chatbots et de Voicebots, de développement d'applications, d'ingénierie de produits, d'assurance qualité (QA) et de tests, ainsi que d'autres services connexes à ses clients. Elle dessert divers secteurs, notamment la finance, la santé, le pétrole, les produits pharmaceutiques, la vente au détail, les services aux entreprises, l'éducation, l'informatique et le gouvernement.

Secteur Services et conseils en informatique