Athersys, Inc. est une société de biotechnologie qui se concentre principalement sur le domaine de la médecine régénérative. La société est engagée dans la découverte et le développement de produits thérapeutiques candidats pour répondre à des besoins médicaux non satisfaits dans de multiples domaines pathologiques. Sa thérapie cellulaire MultiStem (invimestrocel), qui est un produit candidat à base de cellules souches allogéniques, est son principal produit de plateforme et se trouve à un stade avancé de développement clinique. La thérapie cellulaire MultiStem comprend le traitement d'indications de soins intensifs, d'affections neurologiques, de troubles inflammatoires et immunitaires, de certaines affections pulmonaires, de maladies cardiovasculaires et d'autres affections. La thérapie cellulaire MultiStem est fabriquée à partir de cellules souches humaines obtenues à partir de la moelle osseuse adulte et ces cellules peuvent également être obtenues à partir d'autres sources de tissus. Elle mène un essai clinique de phase III de la thérapie cellulaire MultiStem pour le traitement de l'accident vasculaire cérébral ischémique, appelé MultiStem Administration for Stroke Treatment and Enhanced Recovery Study-2 (MASTERS-2).

Secteur Recherche biotechnologique et médicale