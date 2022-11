ATI Airtest Technologies Inc. annonce des changements de direction

ATI AirTest Technologies Inc. a annoncé que Lorne Stewart a accepté sa proposition de diriger AirTest en tant que président, à compter du 1er janvier 2023 et sous réserve de la signature d'un contrat de travail officiel. George Graham, président et fondateur de la société, travaillera aux côtés de Lorne pour faciliter la transition des responsabilités et apporter son soutien aux nouvelles initiatives visant à développer la société. M. Graham continuera à servir la société en tant que président de son conseil d'administration.