ATI Inc. est une société intégrée de matériaux et de composants spécialisés. La société opère à travers deux segments : Le segment High Performance Materials & Components (HPMC) et le segment Advanced Alloys & Solutions (AA&S). Son segment HPMC produit une gamme de matériaux de haute performance, notamment du titane et des alliages à base de titane, des matériaux à base de nickel et de cobalt et d'autres matériaux spéciaux, sous forme de produits longs tels que des lingots, des billettes, des barres, des tiges, des fils, des formes et des rectangles, et des tubes sans soudure, ainsi que des pièces forgées, des composants et des pièces usinées de précision. Les produits de son segment HPMC sont utilisés sur les marchés de l'aérospatiale et de la défense, de la médecine et de l'énergie. Le segment AA&S de la société produit du zirconium et des alliages connexes, notamment le hafnium et le niobium, des alliages à base de nickel, du titane et des alliages à base de titane, ainsi que des alliages spéciaux sous diverses formes, notamment des plaques, des feuilles et des produits plats. Ses produits AA&S sont utilisés sur les marchés de l'énergie, de l'aérospatiale et de la défense, de l'automobile et de l'électronique.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense