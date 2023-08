ATI Physical Therapy, Inc, anciennement Fortress Value Acquisition Corp II, est une société du portefeuille d'Advent International et un fournisseur de services ambulatoires de physiothérapie. La société se spécialise dans la thérapie physique fondée sur la recherche, la réadaptation pour les accidents du travail, les solutions pour les employeurs sur le lieu de travail, la médecine sportive, la santé à domicile et une variété de thérapies spécialisées. Ses services de thérapie comprennent également la thérapie de la main et la santé des femmes. Les offres de la société couvrent tout le spectre des soins de santé pour les problèmes liés à l'appareil locomoteur, des services préventifs sur le lieu de travail au soutien de l'entraînement sportif, en passant par les soins à domicile, les services cliniques ambulatoires et la physiothérapie en ligne via sa plateforme CONNECT. La société gère ses activités en se basant sur des données et des analyses, et en se concentrant sur l'obtention de résultats pour ses clients patients, fournisseurs et payeurs. Elle possède et exploite environ 900 cliniques de physiothérapie dans plus de 24 États.

Secteur Installations et services en soins de santé