ATI Physical Therapy, Inc. est une entreprise de soins de santé. Il s'agit d'un prestataire de services de physiothérapie ambulatoire aux États-Unis. Elle est spécialisée dans la réadaptation ambulatoire et les services de santé adjacents, avec environ 923 cliniques. Elle offre une variété de services dans ses cliniques, y compris la thérapie physique pour traiter les blessures ou les douleurs de la colonne vertébrale, de l'épaule, du genou et du cou ; des services de réadaptation pour les accidents du travail, y compris le conditionnement et l'endurcissement au travail ; la thérapie de la main ; et d'autres services de traitement spécialisés. Elle fournit des services par le biais de son programme ATI Worksite Solutions (AWS), d'accords de services de gestion (MSA) et d'accords de médecine du sport. Le programme ATI Worksite Solutions est un service sur site qui propose aux employeurs des programmes personnalisés de prévention des blessures, des services d'évaluation des blessures liées au travail, des offres de bien-être et des consultations qui permettent de réaliser des économies. Les accords MSA fournissent des services de gestion et de kinésithérapie aux cliniques de kinésithérapie détenues par des médecins. Elle propose des services de kinésithérapie sportive.

Secteur Installations et services en soins de santé