ATIF Holdings Ltd est un holding d'investissement dont l'activité principale consiste à fournir des services de conseil financier aux petites et moyennes entreprises (PME). La principale activité de la société est la fourniture de services de conseil en matière d'introduction en bourse, conçus pour aider les PME à devenir des sociétés cotées sur les marchés et les bourses appropriés. La société est également engagée dans la gestion d'actifs, la détention d'investissements, les services médiatiques, les services de conseil en matière de fusions et d'acquisitions, la conformité post-cotation, l'assistance à la gestion et d'autres services connexes. La société exerce ses activités sur les marchés nationaux et étrangers.