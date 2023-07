ATKORE INC. : RBC Capital Markets reste à l'achat

Atkore Inc. est un fabricant de produits électriques destinés principalement aux marchés de la construction non résidentielle et de la rénovation, ainsi qu'aux marchés résidentiels, et de produits de sécurité et d'infrastructure destinés aux marchés de la construction et de l'industrie. Les segments de la société comprennent l'électricité et la sécurité et l'infrastructure. Le secteur électrique fabrique des produits utilisés dans la construction de systèmes d'alimentation électrique, notamment des conduits, des câbles et des accessoires d'installation. Ce segment sert les entrepreneurs en partenariat avec le réseau de vente en gros de produits électriques. Le segment "Safety & Infrastructure" conçoit et fabrique des solutions, notamment des charpentes métalliques, des tuyaux mécaniques, des périmètres de sécurité et des systèmes de gestion des câbles pour la protection et la fiabilité des infrastructures critiques. Ces solutions sont commercialisées auprès des entrepreneurs, des fabricants d'équipement d'origine et des utilisateurs finaux. Il propose également des conduits en polyéthylène haute densité (PEHD), destinés principalement aux marchés des télécommunications, des services publics et des transports.

Secteur Equipements et composants électriques