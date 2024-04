Elle se substitue à l'autorisation antérieurement consentie par l'assemblée générale du 23 mai 2023.

RÉSOLUTIONS EXTRAORDINAIRES

Dix-septièmerésolution (Autorisation à consentir au Conseil d'administration, pour une durée de vingt-six mois,

l'effet de procéder à l'annulation d'actions détenues par la Société par suite de rachat de ses propres titres) . - L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, autorise le Conseil d'administration, conformément aux dispositions du Code de commerce et notamment de son article L. 22-10-62, à annuler sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, tout ou partie des actions de la Société que cette dernière détient ou détiendrait dans le cadre de l'article L. 22 -10-62 susvisé et

réduire le capital social du montant nominal global des actions ainsi annulées, dans la limite, par périodes de 24 mois, de 10 % du capital social ajusté des opérations d'augmentation de capital postérieures à la présente assemblée affectant le capital.

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au Conseil d'administration à l'effet de réaliser la ou les réductions de

capital, imputer la différence entre le prix de rachat des actions annulées et leur valeur nominale sur tous postes de capitaux propres disponibles, procéder aux modifications consécutives des statuts, réaffecter la fraction de la réserve légale devenue disponible en conséquence de la réduction de capital, ainsi qu'effectuer toutes les déclarations auprès de l'Autorité des marchés financiers, remplir toutes autres formalités et, d'une manière générale, faire tout ce qui sera nécessaire.

La présente autorisation est donnée pour une période de vingt-six mois à compter de ce jour. Elle se substitue à

l'autorisation antérieurement consentie par l'assemblée générale du 17 mai 2022.

Dix-huitièmerésolution (Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration, pour une durée de

vingt-six mois, à l'effet d'augmenter le capital social d'un montant maximal de 5.000.000 euros par incorporation de réserves ou de primes). - L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises

pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration,

conformément aux dispositions du Code de commerce et notamment de ses articles L. 225 -129, L. 225-129-2, L.

225-130,L.22-10-49 et L. 22-10-50 :

1/ délègue au Conseil d'administration sa compétence à l'effet de procéder, en une ou plusieurs fois, dans la proportion et aux époques qu'il appréciera, à l'incorporation au capital de tout ou partie des bénéfices, réserves

ou primes dont la capitalisation sera légalement et statutairement possible et sous forme d'attribution d'actions

ordinaires gratuites ou d'élévation du nominal des a ctions existantes ou par l'emploi conjoint de ces deux

modalités ;

2/ fixe à vingt-six (26) mois à compter de la présente assemblée la durée de validité de la présente délégation de compétence ;

3/ fixe à cinq millions (5.000.000) d'euros, le montant nominal maximum des augmentations de capital

susceptibles d'être réalisées en application de la présente délégation, étant précisé qu'à ce plafond s'ajoutera,

le cas échéant, la valeur nominale des actions à émettre pour préserver les droits des titulaires de valeurs

mobilières donnant accès au capital, d'options de souscription ou d'achat d'actions ou de droits d'attribution d'actions de performance ou de préférence ;

4/ donne tous pouvoirs au Conseil d'administration, avec faculté de délégation au directeur général, ou en accord avec ce dernier, à un directeur général délégué, pour mettre en œuvre, dans les conditions fixées par la loi,

la présente délégation, et notamment pour décider que les droits formant rompus ne seront pas négociables, que les actions correspondantes seront vendues selon les modalités prévues par la réglementation applicable, et que le produit de la vente sera alloué aux titulaires des droits et modifier les statuts en conséquence ;

5/ prend acte de ce que la présente autorisation se substitue à la délégation accordée au Conseil d'administration par l'assemblée générale du 17 mai 2022.

Dix-neuvièmerésolution (Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration, pour une durée de vingt-six mois, à l'effet d'émettre des actions ordinaires, et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des

titres de capital à émettre de la Société et/ou d'une de ses filiales, avec maintien du droit préférentiel de souscription

des actionnaires). - L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'adm inistration et du rapport spécial des commissaires aux comptes, conformément aux dispositions du Code de commerce et notamment de ses articles L. 225-129, L. 225-129-2, L. 228-92, L. 228-93 et L. 22-10-49 :

1/ délègue au Conseil d'administration sa compétence à l'effet de procéder, en une ou plusieurs fois, dans la

proportion et aux époques qu'il appréciera, à l'émission, en France et/ou à l'étranger, en euros, ou en tout autre monnaie ou unité de compte établie par référence à plusieurs monnaies, d'actions o rdinaires, de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou

de toutes autres valeurs mobilières, y compris de bons de souscription émis de manière autonome, donnant

accès à des titres de capital à émettre de la Société ou d'une société dont elle détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital, sous les formes et conditions que le Conseil d'administration jugera

convenables ;