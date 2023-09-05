2023DD926307

05 septembre 2023

FR0013455482 - DD168344

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

ATLAND (ANCIEN) SAS, Actionnaire de la société ATLAND (détenue par FINEXIA, elle-même détenue par Georges ROCCHIETTA, Président Directeur Général de la société ATLAND)

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : ATLAND

LEI : 549300HGBVWX4FC44K67

DETAIL DE LA TRANSACTION 1

DATE DE LA TRANSACTION : 07 août 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0013455482

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 36.0723 Euro

VOLUME : 368.0000

PRIX UNITAIRE : 37.8451 Euro

VOLUME : 1 090.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 37.3976 Euro

VOLUME : 1 458.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 2

DATE DE LA TRANSACTION : 09 août 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0013455482

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 37.8000 Euro

VOLUME : 342.0000

PRIX UNITAIRE : 37.6000 Euro

VOLUME : 100.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 37.7548 Euro

VOLUME : 442.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 3

DATE DE LA TRANSACTION : 10 août 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0013455482

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 37.8000 Euro

VOLUME : 100.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 37.8000 Euro

VOLUME : 100.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 4

DATE DE LA TRANSACTION : 11 août 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0013455482

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 37.6000 Euro

VOLUME : 100.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 37.6000 Euro

VOLUME : 100.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 5

DATE DE LA TRANSACTION : 15 août 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0013455482

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 37.4000 Euro

VOLUME : 50.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 37.4000 Euro

VOLUME : 50.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 6

DATE DE LA TRANSACTION : 16 août 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0013455482

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 37.4000 Euro

VOLUME : 50.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 37.4000 Euro

VOLUME : 50.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 7

DATE DE LA TRANSACTION : 17 août 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0013455482

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 37.4000 Euro

VOLUME : 50.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 37.4000 Euro

VOLUME : 50.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 8

DATE DE LA TRANSACTION : 18 août 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0013455482

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 37.4000 Euro

VOLUME : 153.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 37.4000 Euro

VOLUME : 153.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 9

DATE DE LA TRANSACTION : 21 août 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0013455482

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 37.4000 Euro

VOLUME : 50.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 37.4000 Euro

VOLUME : 50.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 10

DATE DE LA TRANSACTION : 23 août 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0013455482

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 37.4000 Euro

VOLUME : 47.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 37.4000 Euro

VOLUME : 47.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 11

DATE DE LA TRANSACTION : 24 août 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0013455482

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 37.6000 Euro

VOLUME : 50.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 37.6000 Euro

VOLUME : 50.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION

Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.

Attachments

  • Original Link
  • Original Document
  • Permalink

Disclaimer

Atland SA published this content on 05 September 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 05 September 2023 16:11:28 UTC.