2023DD926307
05 septembre 2023
FR0013455482 - DD168344
INFORMATION
Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société
LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE
SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.
NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :
ATLAND (ANCIEN) SAS, Actionnaire de la société ATLAND (détenue par FINEXIA, elle-même détenue par Georges ROCCHIETTA, Président Directeur Général de la société ATLAND)
NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:
Notification initiale
COORDONNEES DE L'EMETTEUR
NOM : ATLAND
LEI : 549300HGBVWX4FC44K67
DETAIL DE LA TRANSACTION 1
DATE DE LA TRANSACTION : 07 août 2023
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0013455482
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 36.0723 Euro
VOLUME : 368.0000
PRIX UNITAIRE : 37.8451 Euro
VOLUME : 1 090.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 37.3976 Euro
VOLUME : 1 458.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DETAIL DE LA TRANSACTION 2
DATE DE LA TRANSACTION : 09 août 2023
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0013455482
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 37.8000 Euro
VOLUME : 342.0000
PRIX UNITAIRE : 37.6000 Euro
VOLUME : 100.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 37.7548 Euro
VOLUME : 442.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DETAIL DE LA TRANSACTION 3
DATE DE LA TRANSACTION : 10 août 2023
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0013455482
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 37.8000 Euro
VOLUME : 100.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 37.8000 Euro
VOLUME : 100.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DETAIL DE LA TRANSACTION 4
DATE DE LA TRANSACTION : 11 août 2023
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0013455482
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 37.6000 Euro
VOLUME : 100.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 37.6000 Euro
VOLUME : 100.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DETAIL DE LA TRANSACTION 5
DATE DE LA TRANSACTION : 15 août 2023
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0013455482
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 37.4000 Euro
VOLUME : 50.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 37.4000 Euro
VOLUME : 50.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DETAIL DE LA TRANSACTION 6
DATE DE LA TRANSACTION : 16 août 2023
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0013455482
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 37.4000 Euro
VOLUME : 50.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 37.4000 Euro
VOLUME : 50.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DETAIL DE LA TRANSACTION 7
DATE DE LA TRANSACTION : 17 août 2023
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0013455482
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 37.4000 Euro
VOLUME : 50.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 37.4000 Euro
VOLUME : 50.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DETAIL DE LA TRANSACTION 8
DATE DE LA TRANSACTION : 18 août 2023
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0013455482
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 37.4000 Euro
VOLUME : 153.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 37.4000 Euro
VOLUME : 153.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DETAIL DE LA TRANSACTION 9
DATE DE LA TRANSACTION : 21 août 2023
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0013455482
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 37.4000 Euro
VOLUME : 50.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 37.4000 Euro
VOLUME : 50.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DETAIL DE LA TRANSACTION 10
DATE DE LA TRANSACTION : 23 août 2023
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0013455482
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 37.4000 Euro
VOLUME : 47.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 37.4000 Euro
VOLUME : 47.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DETAIL DE LA TRANSACTION 11
DATE DE LA TRANSACTION : 24 août 2023
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0013455482
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 37.6000 Euro
VOLUME : 50.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 37.6000 Euro
VOLUME : 50.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION
Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.
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Disclaimer
Atland SA published this content on 05 September 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 05 September 2023 16:11:28 UTC.