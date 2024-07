3. Au résultat de la mise en concert de Financière Quattro par adhésion au pacte concertant, celle-ci franchira en hausse dans ATLAND, de concert avec MM. Georges Rocchietta et Lionel Védie de la Heslière, la société Xeos, et MM. François Bravard et Patrick Laforêt, tous les seuils légaux compris (i) entre 5% et 50% en capital, et (ii) entre 5% et 2/3 en droits de vote.

La société Financière Quattro franchira donc notamment en hausse les seuils de 30% du capital et des droits de vote d'ATLAND, ce qui constitue le fait générateur, au titre de l'article 234-2 du règlement général, de l'obligation de déposer un projet d'offre publique visant la totalité du capital de la société ATLAND.

Dans ce contexte, Financière Quattro sollicite de l'Autorité des marchés financiers qu'elle constate qu'il n'y a pas matière à déposer un projet d'offre publique sur le fondement de l'article 234-7, 1° du règlement général, faisant valoir :

qu'elle se joint à des concertistes existants détenant déjà la majorité du capital et des droits de vote d'ATLAND, étant précisé que M. Georges Rocchietta, directement et indirectement par l'intermédiaire de la société Finexia qu'il contrôle, demeure largement prédominant, tant en termes arithmétiques qu'en vertu des dispositions du pacte d'actionnaires auquel Financière Quattro adhèrera (et qui ne sera pas autrement modifié) ; qu'il n'existe aucune modification significative de l'équilibre des participations respectives au sein du concert élargi ; que la mise en place du concert élargi n'emporte aucune conséquence sur le maintien de la détention de la majorité des droits de vote d'ATLAND par le concert, ni sur le contrôle exercé par le concert sur ATLAND.

Ainsi, lors de l'adjonction de Financière Quattro au concert majoritaire, dont la participation au sein de la société ATLAND est très minoritaire (1,07% du capital et 0,66% des droits de vote de la société), M. Georges Rocchietta demeurera largement prédominant en termes quantitatifs, comme c'est le cas depuis 2014, et qualitatifs, et l'équilibre au sein du concert ne sera pas modifié.

Sur ces bases, l'Autorité des marchés financiers a procédé, au profit de la société Financière Quattro, sur le fondement de l'article 234-7, 1° du règlement général, au constat qu'il n'y a pas matière à déposer un projet d'offre publique obligatoire au visa de l'article 234-2 du règlement général, du fait de son adjonction au concert majoritaire à intervenir d'ici fin juillet 2024.

________

