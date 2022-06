ATLAND : Résidentiel démarre une ambitieuse opération de dépollution et recyclage urbain à Drancy

En tant qu'acteur immobilier référent du Grand Paris, nous avons une responsabilité particulière sur le plan environnemental. Nous visons la réduction des impacts environnementaux et émission carbone de nos projets, notamment par la maitrise de la consommation d'énergie et par la sélection des matériaux les plus vertueux. »

production d'éco-matériaux) et COLAS ENVIRONNEMENT, (confinement des terrassements sous tente ventilée, mesure et traitement des pollutions volatiles).

La campagne engagée vise à excaver les terres polluées du site, en confinement sous tente, tout en mesurant et traitant les pollutions volatiles en milieu urbain dense. Réalisée avec le soutien financier de l'ADEME et sous le suivi du BET TESORA, l'opération est menée avec les sociétés MEDINGER ENVIRONNEMENT, (valorisation de terres excavées et

Assainissement durable et gestion circulaire

Dans le cadre de la réalisation de 83 logements à Drancy (93), livrés début 2024, ATLAND Résidentiel, opérateur de référence du Grand Paris, lance une vaste campagne de dépollution et recyclage des matériaux sur un terrain de 3000 m², situé rue Philippe Lalouette.

De gauche à droite, Jérémie Almosni (Directeur Régional ADEME Île-de-France),Charles Toulat (Directeur Général Délégué d'ATLAND Résidentiel), Aude Lagarde (Maire de Drancy), Jean-ChristopheLagarde (Député de la 5ème circonscription de la Seine-Saint-Denis),Guillaume Buret et Emmanuel Lodieu (Cabinet THUAL BURET Architectes)

Idéalement situé à 14 kilomètres de Paris et à proximité immédiate de la future gare du Grand-Paris- Express du Bourget, le programme immobilier « Clair de Ville » profitera d'une offre scolaire complète, de la maternelle au lycée, ainsi que de nombreux équipements sportifs et culturels. Les logements seront à quelques pas du quartier Le Baillet : en plein renouveau, il accueillera notamment un centre culturel, un square public, une piste cyclable et plus de 8 000 m² de commerces.

La réhabilitation des sites pollués, un enjeu déterminant

Un grand nombre de sites urbains se retrouvent aujourd'hui, du fait de leur histoire, pollués. Construction de logements, implantation de commerces et d'entreprises, développement de nouveaux équipements publics, etc., tous les projets de reconversion ont un point commun : leur réussite repose sur la mise en place d'une stratégie de gestion des pollutions non visibles.

Si la reconversion de ces sites est une opportunité pour le développement durable des territoires et pour imaginer la ville de demain, ces projets relèvent d'une ingénierie complexe. Du diagnostic initial

la réalisation d'une reconversion, le succès tient à la capacité des opérateurs à appréhender chaque projet de façon globale.

L'inventaire des sites pollués, archivé dans une base de données nationale (BASOL) depuis 1994, répertorie plus de 6 800 sites avec une pollution avérée. La base de données BASIAS de son côté recense 340 000 sites susceptibles d'engendrer des pollutions.

Dans le contexte de rareté du foncier et de l'objectif de baisse de 50 % de l'artificialisation des sols en dix ans posée par la loi « Climat et Résilience », la capacité des opérateurs à traiter ces sites et à valoriser les déchets est déterminante.

Les détails de l'opération

Les investigations menées sur le site, auparavant occupé par des maisons individuelles et une entreprise de nettoyage à sec, ont mis en évidence la présence de solvants chlorés et de métaux. Au regard de cette contamination provenant probablement des anciennes activités de blanchisserie et compte tenu des logements à proximité, les terrassements des zones impactées seront réalisés sous tente pour confiner la zone.

Système d'aspiration et de filtration des gaz sur charbons actifs permettant d'assurer un renouvellement deux fois par heure du volume d'air de la tente, système de brumisation pour abattre les poussières, les odeurs, suivi environnemental strict permettant de contrôler l'absence de rejets polluants à l'atmosphère… L'ensemble du dispositif fait appel à des techniques pointues pour assurer la sécurité sanitaire des travailleurs sur le site et réduire les nuisances olfactives pour le voisinage.

