ATLAND : Résultats annuels 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 27 mars 2023

SOLIDES PERFORMANCES D'ATLAND EN 2022

• Progression du chiffre d'affaires de 16% à 186,7 M€

• Croissance de l'EBITDA Récurrent Retraité de 35% à 30,6 M€

• Baisse de l'endettement net consolidé de 16% à 93,5 M€

• Dividende proposé1 en hausse de 14% (2,00 € par action)

ATLAND (anciennement Foncière ATLAND), société cotée sur Euronext Paris qui conçoit et gère des produits d'investissements immobiliers à destination d'une clientèle de particuliers et de professionnels, publie aujourd'hui ses résultats 2022.

Dans un environnement économique et un contexte géopolitique incertains, le Groupe enregistre des résultats annuels satisfaisants qui renforcent la solidité de sa structure financière. La performance 2022 confirme la pertinence du positionnement du Groupe en tant qu'acteur global de l'immobilier et la stratégie de recentrage autour des métiers de l'Asset Management et du Développement Immobilier. Ces résultats permettent à la Société de proposer le versement d'un dividende1 en numéraire de 2,00 € par action au titre de l'exercice 2022, en progression de 14% par rapport à 2021.

Chiffres clés au 31 décembre 2022 *

31/12/2022 31/12/2021 Variation Chiffre d'affaires consolidé 186,7 M€ 161,4 M€ +15,7% vs. déc. 2021 EBITDA Récurrent Retraité 30,6 M€ 22,7 M€ +34,7% vs. déc. 2021 Résultat net consolidé QP Groupe 9,3 M€ 16,2 M€ -42,3% vs. déc. 2021 Ratio LTVA 27,6% 33,3% -5,6pp vs. déc. 2021 Endettement net (hors IFRS 16) 93,5 M€ 111,8 M€ -16,4% vs. déc. 2021 Trésorerie et équivalents de trésorerie 128,7 M€ 132,2 M€ -2,6% vs. déc. 2021

« Nos résultats annuels 2022 témoignent de la pertinence de notre positionnement stratégique de plateforme multi métiers initiée depuis plusieurs années. Dans un contexte et une conjoncture économique marqués par la remontée brutale des taux d'intérêt et une forte inflation, notre modèle de développement s'en trouve conforté : résilience et récurrence de nos revenus associés à une réduction de nos besoins en financements.

Nous allons accélérer ce recentrage stratégique autour de l'asset management et du développement immobilier afin de répondre aux attentes de nos actionnaires en termes de valorisation et de performances financière, environnementale et sociétale.

Le Groupe bénéficie d'une structure financière saine et je suis convaincu que ce nouveau contexte de marché, certes plus incertain, est également porteur d'opportunités. Je reste prudent mais confiant dans la capacité du Groupe à sortir renforcé de cette période agitée grâce à l'expertise de nos 260 collaborateurs et à nos relations de confiance avec nos clients et partenaires.» déclare Georges Rocchietta, Président Directeur Général d'ATLAND.

Le Conseil d'administration du 23 mars 2023 a arrêté les comptes consolidés et statutaires de l'exercice 2022. Les procédures d'audit ont été effectuées et les rapports de certification des comptes sont en cours d'émission.

1 Soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Mixte du 23 mai 2023.

* Définitions des indicateurs dans le glossaire à la fin du communiqué.

Chiffres d'affaires au 31 décembre 2022

Le chiffre d'affaires consolidé au 31 décembre 2022 est en progression de 16% à 186,7 M€ :

Revenus (IFRS) (en K euros) 2022 2021 Variation (en K euros) Variation (en %) Développement Immobilier 137 851 121 541 16 310 13 % Asset management et gestion d'actifs 41 654 32 228 9 426 29 % Investissement (revenus locatifs) 7 226 7 662 - 435 -6% TOTAL ANNUEL 186 731 161 431 25 300 16 %

Développement Immobilier (résidentiel et immobilier d'entreprises) : résistance du chiffre d'affaires dans un contexte économique plus tendu (+13%)

En 2022, le pôle Développement Immobilier (résidentiel, tertiaire et intergénérationnel) a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 137,9 M€ contre 121,5 M€ au 31 décembre 2021 (principalement réalisé par sa filiale ATLAND Résidentiel en charge de la promotion logements), soit une progression annuelle de 13%. Cette performance tient compte de la cession en bloc, au cours du premier semestre, d'une opération de rénovation.

L'activité de logements neufs a bien résisté malgré les difficultés persistantes dans l'obtention des permis de construire et les hausses de prix des matériaux de construction. Dans un contexte de hausse des taux d'intérêt qui dégrade la capacité d'emprunt des particuliers, ATLAND Résidentiel confirme sa stratégie de vente en bloc auprès des opérateurs sociaux qui représente depuis 3 ans entre 50 et 70% de ses ventes.

Au 31 décembre 2022, ATLAND Résidentiel dispose d'un backlog de 1 745 lots pour un chiffre d'affaires supérieur à 351 M€ HT et d'un pipeline de 2 711 lots soit près de trois années de chiffre d'affaires consolidé.

Le Groupe intervient également sur le marché de l'habitat intergénérationnel avec la société Marianne Développement, l'un des pionniers et leaders de l'habitat solidaire en France au travers de son concept Les Maisons de Marianne. La société, qui conçoit et réalise ses opérations en collaboration avec des promoteurs et pour le compte des opérateurs sociaux, et compte, à ce jour 35 résidences intergénérationnelles en exploitation, 13 résidences en construction et 30 résidences en montage sur toute la France.

Asset Management et gestion d'actifs (41,6 M€ de chiffre d'affaires) : dynamique de la collecte (+45%) et des investissements (+24%)

Le chiffre d'affaires consolidé de l'activité Asset Management s'élève à 41,6 M€ au 31 décembre 2022, soit une progression de 29% par rapport à 2021.

Gestion réglementée :

En 2022, ATLAND Voisin affiche une croissance de 38% des honoraires de souscription nets de rétrocession et de 29% des honoraires de gestion grâce à la hausse continue des actifs sous gestion (+21% par rapport à 2021).

La collecte nette des SCPI d'ATLAND Voisin et de MyShareCompany11s'élève à 654,0 M€, soit une hausse de 45% par rapport à 2021. Cette performance s'explique par la solidité des taux de rendement proposés par les SCPI2 du Groupe et par le dynamisme général du marché de l'épargne immobilière. Dans un environnement pourtant plus incertain, la collecte du second semestre 2022 est restée solide.

ATLAND Voisin reste très attentif quant à la qualité des actifs et la solvabilité des locataires, et intègre des critères extra-financiers dans l'analyse des dossiers d'investissement afin de répondre aux enjeux de sobriété énergétique et d'usage des bâtiments.

Fin 2022, ATLAND Voisin a, par ailleurs, lancé la SCPI Epargne Pierre Europe (SCPI diversifiée).

1 Joint-venture détenue à 50% par Drouot Estate, filiale d'AXA, et à 50% par ATLAND Voisin

2 Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Avec 621,7 M€ d'acquisitions réalisées pour le compte de l'ensemble des véhicules gérés (valeur d'acquisition droits inclus), le volume d'investissement est en hausse de 24% par rapport à 2021.

ATLAND Voisin est également restée active dans la gestion de ses deux fonds institutionnels (OPPCI Dumoulin, avec le gestionnaire de fonds néerlandais PGGM et le fonds à thématique Infrastructure avec AG Real Estate).

Seuil des 3,5 milliards d'euros d'actifs sous gestion franchi en 2022

ACTIFS SOUS GESTION AU 31 DECEMBRE 2022 (EN K. EUROS)

À fin décembre 2022, le Groupe gère plus de 3,5 Mds€ d'actifs

immobiliers en valeur d'expertise hors droits. Le portefeuille

sous gestion progresse de 21% par rapport au 31 décembre

2021.

Le taux d'occupation physique du patrimoine immobilier sous gestion est de 95,9% (hors patrimoine de l'OPPCI Dumoulin dont certains actifs sont en cours de restructuration) contre 93,9% au 31 décembre 2021. Les loyers sous gestion représentent désormais près de 200 M€ HT au 31 décembre 2022 (contre 163 M€ au 31 décembre 2021).

Investissement immobilier digital :

La plateforme de dette privée immobilière Fundimmo, a collecté 71,0 M€ (stable par rapport à l'exercice 2021), pour le compte de 99 projets.

Dans un contexte économique nouveau du fait de la hausse des coûts de construction des projets et de la remontée des taux d'intérêt pour les particuliers, la société est restée très vigilante quant à la qualité des projets proposés aux investisseurs en renforçant son processus de validation et la sélection des projets.

Investissement (revenus locatifs) : baisse de 6% liée aux arbitrages et au recentrage stratégique

Au 31 décembre 2022, les revenus locatifs des actifs détenus en propre par le Groupe ont baissé de 6% par rapport à 2021, pour s'établir à 7,2 M€. Cette baisse, attendue et anticipée, provient des cessions d'actifs réalisées en 2021 et 2022 et qui vont se poursuivre en 2023, confirmant la stratégie de recentrage autour de l'Asset Management et du Développement Immobilier.

A périmètre constant, les loyers progressent de 3,1% à la suite de l'effet des indexations intervenues au cours de l'exercice 2022.

Engagement RSE

Le positionnement distinctif du groupe en tant qu'opérateur multi métiers lui permet de proposer différents leviers d'actions en faveur d'une ville durable et s'accompagne depuis plusieurs années d'un engagement environnemental et sociétal à l'échelle de ses opérations et de ses activités. Depuis 2020, le Groupe a ainsi formalisé sa stratégie RSE et mis en place des actions concrètes : plus de 80% du patrimoine d'ATLAND Voisin a obtenu la labélisation ISR, tous les projets d'ATLAND Résidentiel font l'objet d'une analyse de résilience climatique et l'OPPCI Dumoulin a amélioré sa notation GRESB de 10 points entre 2021 et 2022. Nous allons poursuivre le renforcement de nos engagements pour 2023-2025 en particulier au travers de la mise en place d'une stratégie Plan Climat.

Solidité des résultats dans un contexte économique sous tension

Dans un contexte économique marqué par le retour de l'inflation et la hausse des taux d'intérêt, le Groupe présente des résultats 2022 satisfaisants :

Compte de résultat consolidé synthétique (normes IFRS)

En K€ déc.-22 déc.-21 Var. en % Chiffre d'affaires 186 731 161 431 25 300 16% EBITDA récurrent retraité 30 642 22 715 7 927 35% Résultat net récurrent 10 110 16 196 -6 086 -38% Résultat net récurrent par action en € * 2,31 € 3,68 € Résultat net consolidé 10 055 16 902 -6 847 -41% Résultat net consolidé par action en € * 2,30 € 3,84 € Résultat net consolidé QP Groupe 9 331 16 170 -6 839 -42% Résultat net consolidé par action en € QP Groupe * 2,13 € 3,68 €

* nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation au cours de la période après déduction des actions propres détenues, ajustés des effets de toutes les actions ordinaires potentiellement dilutives .

L'EBITDA Récurrent Retraité s'élève à 30,6 M€ fin 2022 contre 22,7 M€ fin 2021, soit une hausse de 35% par rapport à 2021. Cette performance s'explique par la croissance des honoraires de l'Asset Management (+9,4 M€) fortement contributeurs et, dans une moindre mesure, par la progression de l'activité Développement Immobilier, dont la croissance est pénalisée par les facteurs exogènes (inflation, hausse des taux d'intérêt et difficultés dans l'obtention des autorisations administratives).

Le résultat net consolidé après impôt (en quote-part groupe) s'établit à 9,3 M€, en recul de 41% par rapport à 2021 en raison principalement du décalage sur l'exercice 2023 du plan d'arbitrages (4 M€ en 2022 vs 13 M€ en 2021) et de l'impôt sur les sociétés sur les plus-values de cession.

Précision : ATLAND a historiquement opté pour le modèle du coût historique et comptabilise ses immeubles de placement au coût diminué des amortissements et pertes de valeur.

Une structure financière saine et solide

Bilan consolidé IFRS synthétique

Actif (en k euros) 2022 2021 Var. (en K euros) Immeubles de placement 88 688 94 433 -5 745 Autres actifs non courants 76 756 74 496 2 260 Actifs détenus en attente de signature de la vente 1 061 1 779 -718 Actifs courants 238 871 222 891 15 980 Trésorerie et équivalents de trésorerie 129 209 132 537 -3 328 Total actif 534 583 526 136 8 447

Passif (en K euros) 2022 2021 Var. (en K euros) Capitaux propres 142 297 140 257 2 040 dont hors groupe 740 1026 -286 Dettes financières 228 634 248 083 -19 449 dont dette obligataire (EuroPP) 32 091 32 001 90 dont dettes bancaires long-terme et corporate 126 999 139 256 -12 258 dont dettes bancaires Développement Immobilier 56 193 60 246 -4 053 Autres dettes 163 653 137 796 25 857 dont dettes fournisseurs 89 501 80 106 9 395 Total passif 534 583 526 136 8 447

Trésorerie et équivalents de trésorerie

Au 31 décembre 2022, le Groupe dispose d'une trésorerie consolidée de 128,7 M€ (nette des découverts bancaires) contre 132,2 M€ fin 2021, dont près de 60 M€ sont disponibles et/ou placés sur des dépôts à termes.

Endettement net consolidé

Dette nette consolidée

(hors impact IFRS 16)

111,8

2019

L'endettement net consolidé du Groupe (de la trésorerie et équivalents de trésorerie) s'élève à 93,5 M€ à fin décembre 2022, contre 111,8 M€ à fin décembre 2021 (hors impact IFRS 16) et 97,5 M€ en intégrant les obligations locatives liées à IFRS 16.

2020

2021

2022

La dette long terme et corporate est couverte contre la hausse des taux à hauteur de 88 % au 31 décembre 2022 contre 85 % à fin décembre 2021 (hors dette court terme liée à l'activité de Développement Immobilier).

Dette nette en M€

Le taux d'intérêt moyen du groupe (hors obligations locatives liées à IFRS 16) s'élève à 2,66 % au 31 décembre 2022 contre 2,62 % au 31 décembre 2021. La durée moyenne de la dette résiduelle (y compris dette obligataire et retraitement IFRS 16) est en baisse (3,5 ans fin 2022 contre 4,4 ans fin 2021) mais le Groupe n'a pas d'échéances significatives avant le dernier trimestre 2025.

Enfin, le Groupe respecte l'ensemble de ses obligations et ratios bancaires.

