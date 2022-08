ATLAND : Une performance opérationnelle solide pour le semestre 1 2022

ATLAND (anciennement Foncière ATLAND), opérateur immobilier global côté sur Euronext Paris qui conçoit et gère des produits d'investissements immobiliers à destination d'une clientèle de particuliers et de professionnels, publie aujourd'hui ses résultats semestriels 2022.

Le Groupe a également maintenu un excellent niveau d'investissement au cours de ce semestre avec plus de 389 M€ d'acquisitions réalisées pour l'ensemble des véhicules gérés (valeur d'acquisition droits inclus), soit un volume multiplié par 2 par rapport à 2021, tout en continuant de privilégier le rendement des actifs et la qualité des locataires.

Au 30 juin 2022, la collecte nette des SCPI en France s'élève à 5,2 Mds €, en hausse de 39% par rapport au 30 juin 2021. Dans ce contexte, la collecte nette des SCPI d'ATLAND Voisin et de MyShareCompany12s'élève à 300 M€ sur les six premiers mois de l'année (259 M€ pour Epargne Pierre, et 41 M€ pour MyShareSCPI), soit une progression de 40% par rapport au premier semestre 2021.

ATLAND Résidentiel dispose d'un backlog1 de plus de 325 M€ de chiffre d'affaires hors taxes (en baisse de 6% par rapport au 31 décembre 2021) et d'un pipeline1 solide qui s'établit à 736 M€ hors taxes au 30 juin 2022, représentant plus de 3 années de chiffre d'affaires.

Au cours des six premiers mois de l'année, le pôle Promotion - Construction a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 63,1 M€ contre 57,6 M€ au 30 juin 2021, soit une progression de 9%. Cette performance tient compte de la cession en bloc d'une opération de rénovation d'une résidence étudiante. L'activité de promotion de logements neufs reste toutefois pénalisée par les difficultés d'obtention de permis de construire, les difficultés d'approvisionnement et les hausses des prix des matériaux de construction.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 1er août 2022

Le Groupe intervient également sur le marché de l'habitat intergénérationnel avec la société Marianne Développement, l'un des pionniers et leaders de l'habitat solidaire en France au travers de son concept Les Maisons de Marianne. La société conçoit et réalise ses opérations avec des promoteurs et des opérateurs sociaux, et compte, à ce jour 35 résidences intergénérationnelles en exploitation, 12 résidences en construction et 30 résidences en développement sur toute la France.

DES RESULTATS EN PROGRESSION*4

En dépit d'une activité fortement perturbée au second trimestre par le contexte économique et géopolitique, le Groupe enregistre un EBITDA Récurrent Retraité de 14,5 M€ en progression de 26% et un résultat net consolidé en quote-part Groupe de 5,2 M€ en hausse de 34% par rapport à juin 2021.

Compte de résultat IFRS synthétique

* Nombre moyen d'actions après dilution.

SOLIDITE DE LA STRUCTURE FINANCIERE

Avec plus de 136 M€ de trésorerie consolidée, un endettement maîtrisé et l'absence d'échéance de dette significative dans les trois prochaines années, le Groupe bénéficie d'une structure financière solide qui lui permet d'accompagner la croissance de ses différentes lignes de métiers : le lancement de nouveaux véhicules et l'élargissement de la gamme de produits d'investissement immobilier pour les particuliers et les investisseurs professionnels ainsi que le développement de l'activité de promotion logements.

Bilan consolidé IFRS synthétique

1 L'ensemble des indicateurs métiers et des définitions sont présentés dans le glossaire à la fin du présent communiqué.

Les travaux d'examen limité des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés semestriels résumés de ATLAND au 30 juin 2022 sont en cours de finalisation.

