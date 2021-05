Atlantia : Oddo ajuste son conseil et sa cible

Oddo révise son conseil sur le titre Atlantia, passant de 'sous-performance' à 'neutre' et relève son objectif de cours à 16,4 euros, contre 15 euros précédemment.



Le bureau d'analyses souligne que les résultats consolidés du 1er trimestre sont 'légèrement supérieurs aux attentes'.



'Atlantia confirme son outlook pour 2021 à savoir un trafic autoroutier en baisse de 10%, un trafic aéroportuaire en baisse de 70% et un chiffre d'affaires de 9,4 MdsE', note Oddo qui anticipe pour sa part un CA de 10 MdsE.



Le broker indique par ailleurs que l'AG du 31 mai se prononcera sur l'offre de la CDP, dans le cadre de la cession d'Aspi.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.