Atlantia SpA : Entre en pourparlers exclusifs avec la CDP et d'autres investisseurs

Des articles publiés dans les quotidiens La Repubblica et Il Messaggero, brocardent une association entre la CDP et la société de capital-investissement Blackstone et au fonds Macquarie pour préparer un rachat de la participation totale d'Atlantia dans Autostrade per l'Italia soit 88 %.

Selon Il Messaggero, une offre du consortium dirigé par le CDP pourrait être présentée dès le 18 octobre, un jour avant la réunion du conseil d'administration d'Atlantia, et pourrait valoir entre 8 et 10 milliards d'euros.

Toutefois, une source proche de l'accord a déclaré que les discussions entre CDP et Atlantia n'en étaient qu'à leur début et que, bien qu'il y ait eu des discussions avec d'autres investisseurs potentiels, aucune offre commune n'était encore sur la table.

Cet accord pourrait assurer une nouvelle flexibilité financière à Atlantia qui est particulièrement endettée et lui enlèverait un risque politique. Atlantia est impliquée dans un conflit juridique avec le gouvernement italien depuis 2018, date à laquelle un pont géré par Autostrade s'est effondré, tuant 43 personnes. Le gouvernement avait menacé de retirer à Autostrade sa licence d'autoroute.

Les deux parties s'étaient rapprochées d'un accord en juillet, avec un plan qui verrait Atlantia céder le contrôle de l'Autostrade à le CDP, mais les pourparlers se sont depuis enlisés en raison de désaccords sur la manière de le mettre en œuvre.