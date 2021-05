Atlantia : La valeur du jour en Europe ATLANTIA reste dans le rouge au premier trimestre

Le groupe de construction italien Atlantia a connu un nouveau trimestre difficile, toujours perturbé par les effets de la pandémie de covid-19. Sur les trois premiers mois de l'année, le numéro un européen des concessions d'autoroutes a enregistré une nouvelle perte nette, de 67 millions d'euros, alors qu'elle était de 10 millions un an plus tôt. C'est toutefois bien mieux que ce qu'avait anticipé JPMorgan, la banque américaine tablant sur une perte de 243 millions d'euros. A la Bourse de Milan, cela permet au titre Atlantia de limiter son repli à 0,69% à 15,78 euros.



La firme romaine a également fait mieux qu'attendu au niveau de l'EBITDA, ressorti à 1,124 milliard d'euros, en repli de 12%, alors que la banque américaine anticipait 1,018 milliard. Ceci est dû aux dotations aux amortissements et dépréciations, en hausse de 7%.



Le chiffre d'affaire opérationnel s'établit quant à lui à 2,025 milliards d'euros, en baisse de 8%, soit légèrement sous les estimations de JPMorgan (2,037 milliards d'euros). Sans surprise, l'activité a continué d'être affectée par les restrictions sanitaires.



Ainsi, les revenus des concessions d'autoroutes (environ 84% du chiffre d'affaires d'Atlantia) ont reculé de 3%, reflétant la baisse du trafic d'Autostrade per l'Italia (-10,8%). En France et en Espagne, la baisse a été de 9,8% et 20,1% respectivement. L'Amérique Latine a en revanche moins souffert: -3,2% au Chili, et 1,8% au Brésil comme au Mexique.



Les revenus des aéroports gérés par le groupe (-73%) ont pour leur part été affectés par la chute de 83,9% du trafic dans les aéroports de Rome et de 72,1% à celui de Nice Côte d'Azur.



Pour le reste de l'année 2021, Atlantia s'attend à une amélioration de sa performance opérationnelle, en particulier dans les autoroutes et les aéroports, grâce à la levée des restrictions permise par les campagnes de vaccination. Le groupe table néanmoins sur un repli du trafic de 10% et 70% respectivement par rapport à 2019.



De plus, suite à la cession de sa participation de 49% dans Telepass en date du 14 avril 2021, les résultats du second trimestre devraient refléter un produit de 1,056 milliard d'euros.