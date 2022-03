Atlantia se tourne vers la technologie de la circulation après avoir quitté l'autoroute italienne.

Contrôlé par la famille Benetton, le groupe d'infrastructures cherche à tourner définitivement la page d'un conflit déclenché par l'effondrement meurtrier d'un pont autoroutier exploité par son activité Autostrade per l'Italia à Gênes en 2018.

Il a vendu cette activité et a commencé à utiliser une partie du produit de 8 milliards d'euros (8,7 milliards de dollars) attendu dans les prochains mois de la transaction pour se développer dans les technologies de trafic intelligent.

En janvier, il a racheté la division Yunex Traffic de Siemens pour 950 millions d'euros - une opération qui en a fait le seul grand opérateur autoroutier en Europe à posséder une activité de trafic intelligent.

Maintenant, en tant que premier arrivé, il a l'opportunité de développer cette activité et de consolider un marché fragmenté.

La société, qui informera les investisseurs de sa stratégie future le 11 mars, considère que l'activité de technologie du trafic est importante en soi, mais aussi complémentaire de ses activités existantes.

"La valeur de toute entreprise d'autoroutes et d'aéroports sans technologie est destinée à baisser. D'ici 5 à 6 ans, cette activité pourrait devenir une autre activité principale d'Atlantia", a déclaré une source au fait de la question.

Les principales activités d'Atlantia sont les autoroutes, les aéroports et la société de paiement de péages numériques Telepass. Le groupe contrôle l'opérateur autoroutier espagnol Abertis, gère une série d'aéroports en Italie et en France, détient une participation de 15 % dans l'opérateur du tunnel sous la Manche Getlink et possède 51 % de Telepass.

La source a indiqué que le groupe était à la recherche d'opportunités technologiques de type "bolt-on", comme des sociétés d'acquisition à finalité spécifique (SPAC) détenues par des fonds d'investissement privés ou des activités auxiliaires dérivées développées en interne par des groupes comme BMW et Bosch.

Yunex permettra à Atlantia de comprendre rapidement le marché sur lequel il est en concurrence avec environ 300 autres groupes de technologie intelligente, a déclaré la source.

"Les constructeurs automobiles pourraient être des partenaires intéressants étant donné les synergies évidentes", a ajouté la source.

BRANCHÉ SUR LE RÉSEAU

La démarche d'Atlantia intervient alors que les gouvernements du monde entier se tournent vers la haute technologie pour réduire la congestion automobile et la pollution, rendre les grandes villes plus vivables et les entreprises plus efficaces.

La connexion des véhicules aux services de données sur le trafic permettra aux voitures de tracer leurs propres itinéraires afin de réduire la durée des trajets et les émissions de carbone, et donnera aux administrateurs des villes un meilleur rendement des infrastructures existantes.

Sous la pression de l'Union européenne pour réduire les émissions, de nombreuses villes européennes auront besoin de technologies pour optimiser les flux de circulation.

"Le meilleur itinéraire sera choisi par la voiture et non par Google Maps, que ce soit avec ou sans chauffeur", a déclaré la source.

Yunex, qui opère dans plus de 500 villes dans le monde, a mis au point une série de services, notamment un système où les feux de circulation, les caméras et les capteurs transmettent des données à une salle de contrôle qui les analyse pour réduire les embouteillages et les accidents.

Dans la ville de Wiesbaden, dans l'ouest de l'Allemagne, un système Yunex mis en place en novembre grâce à un financement public donne aux conducteurs des recommandations sur l'itinéraire et la vitesse à suivre sur des écrans numériques placés en bordure de route et contrôlés par un centre de gestion du trafic.

La salle de contrôle de Wiesbaden peut gérer les flux pour désengorger les grands axes routiers ou donner la priorité aux bus des transports publics, aux ambulances et aux camions de pompiers.

LES YEUX SUR L'AMERIQUE

Atlantia a déclaré en janvier qu'elle s'attendait à ce que le marché des systèmes de transport intelligents (STI) croisse à un taux moyen de 10 % par an jusqu'en 2026, soutenu par une évolution mondiale vers des transports plus durables.

Elle mise sur cette évolution pour ouvrir de nouveaux secteurs d'activité dans les villes du monde entier, notamment en Amérique latine, où sa filiale Abertis est très présente bien qu'en dehors des zones métropolitaines, et aux États-Unis.

La technologie ITS sera nécessaire pour mettre en place des systèmes de péage et pour analyser et gérer les volumes de trafic.

"Le marché américain est particulièrement intéressant étant donné la demande de technologie d'innovation pour cartographier les connexions entre les aéroports et les autoroutes", a déclaré une deuxième source.

Yunex est déjà présente dans des villes américaines comme Boston et des comtés comme Miami-Dade en Floride où elle fournit son système de gestion du trafic.

La deuxième source a déclaré que l'entreprise pourrait proposer des rendements deux fois supérieurs à ceux de la concession autoroutière traditionnelle d'Atlantia.

En Europe, Atlantia prévoit de reproduire les opérations de Yunex sur ses principaux marchés géographiques - Italie, France et Espagne - en proposant des services de surveillance du trafic urbain et de gestion des intersections et des tunnels autoroutiers, à la fois sur son réseau et sur les infrastructures d'autres clients.

Getlink pourrait devenir l'un des nouveaux clients de Yunex, a déclaré une troisième source. Deux des sources ont ajouté qu'Atlantia, qui n'a pas fait de déclaration publique sur ses intentions, étudiait les possibilités d'augmenter sa participation dans l'exploitant du tunnel sous la Manche.

En janvier, Atlantia a déclaré s'attendre à ce que le chiffre d'affaires de Yunex atteigne 1 milliard d'euros au cours des cinq prochaines années, contre 635 millions d'euros l'année dernière.

Le passage à la technologie, qui comprend le récent investissement d'Atlantia dans le fabricant de taxis aériens électriques Volocopter, pourrait également réduire le risque réglementaire associé au portefeuille d'entreprises concessionnaires du groupe.

"Après la catastrophe du pont, il est maintenant clair pour tout le monde que le risque réglementaire est difficile à évaluer et à gérer", a déclaré une autre source familière avec la stratégie du groupe.

(1 $ = 0,9192 euros)