Données financières EUR USD CA 2022 6 569 M 6 908 M - Résultat net 2022 285 M 299 M - Dette nette 2022 24 892 M 26 174 M - PER 2022 60,8x Rendement 2022 3,61% Capitalisation 18 162 M 19 097 M - VE / CA 2022 6,55x VE / CA 2023 5,58x Nbr Employés 19 289 Flottant 56,0% Graphique ATLANTIA SPA Tendances analyse technique ATLANTIA SPA Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 11 Dernier Cours de Clôture 22,18 € Objectif de cours Moyen 22,21 € Ecart / Objectif Moyen 0,12% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Carlo Bertazzo Chief Executive Officer, Executive Director & GM Tiziano Ceccarani Chief Financial Officer Guglielmo Bove Executive VP, Head-Group Compliance & Security Nicola Bruno Head-International Administration Giuseppe Guizzi Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) ATLANTIA SPA 27.07% 19 241 GETLINK SE 19.23% 9 923 JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED -3.38% 5 957 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED -0.95% 1 665 THAILAND FUTURE FUND 4.76% 1 003 USD PARTNERS LP -1.13% 177