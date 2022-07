Italie-Ouverture du procès de l'effondrement du pont Morandi à Gênes

GENES, 7 juillet (Reuters) - Le procès de 59 personnes, dont l'ancien PDG d'Atlantia Giovanni Castellucci, pour l'effondrement meurtrier du pont Morandi à Gênes en 2018 s'ouvrira jeudi.

Le pont Morandi, exploité par l'unité autoroutière Autostrade per l'Italia (Aspi) d'Atlantia, s'était écroulé le 14 août 2018, tuant 43 personnes et mettant au jour l'état de délabrement de certaines infrastructures en Italie.

Ce procès, qui devrait durer plus d'une année, se tiendra en présence des proches des victimes, et les procureurs souhaitent appeler 178 témoins devant le tribunal, dont l'actuel PDG d'Aspi, Roberto Tomasi, et deux anciens ministres en charge des infrastructures.

Des sources judiciaires ont déclaré que plusieurs avocats de la défense réfutaient les conclusions d'un rapport d'expertise - dont l'élaboration a pris un an - et pourraient demander son annulation.

La juge Paola Faggioni, qui avait ordonné en avril dernier la tenue du procès, a aussi accepté le règlement proposé par Autostrade et sa société soeur SPEA.

La catastrophe a suscité l'indignation en Italie et a déclenché un conflit entre Atlantia et le gouvernement. Il s'est clos en juin dernier par la vente de la participation majoritaire d'Atlantia dans Autostrade au prêteur public Cassa Depositi e Prestiti (CDP) et à des investisseurs partenaires.

(Reportage Emilio Parodi; version française Camille Raynaud)