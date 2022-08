L'italien Atlantia affiche une croissance de 18% de ses revenus et revoit ses prévisions à la hausse.

Atlantia, contrôlé par Benetton, dont les activités s'étendent de l'Italie à l'Espagne et à l'Amérique du Sud, a déclaré jeudi que les ventes entre janvier et juin se sont élevées à 3,3 milliards d'euros (3,38 milliards de dollars) grâce à une reprise du trafic aéroportuaire et autoroutier.

En conséquence, le groupe s'attend à ce que le chiffre d'affaires consolidé en 2022 s'élève à environ 6,8 milliards d'euros, améliorant une prévision précédente de 6,6 milliards d'euros.

La dette nette s'élève à 21,2 milliards d'euros, en baisse de 8,8 milliards d'euros par rapport à décembre dernier grâce à la finalisation de la vente de l'unité Autostrade per l'Italia de la société.

Autostrade a été vendue en mai à un consortium comprenant le créancier public Cassa Depositi e Prestiti (CDP) et les fonds d'investissement Blackstone et Macquarie.

(1 $ = 0,9770 euros)