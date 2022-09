La Banque d'Italie autorise l'offre de Benetton-Blackstone pour Atlantia

La famille Benetton et le fonds américain, qui ont uni leurs forces par le biais du véhicule d'investissement Schema Alfa, visent à privatiser l'opérateur italien d'aéroports et d'autoroutes d'ici la fin de l'année. Ils proposent aux investisseurs d'Atlantia 23 euros par action et un dividende proposé de 0,74 euros par action.

L'offre annonce une nouvelle phase pour Atlantia qui a vendu son unité autoroutière nationale plus tôt cette année pour tirer un trait sur un conflit politique déclenché par l'effondrement d'un pont mortel en 2018.

La famille Benetton, qui détient déjà 33 % d'Atlantia, et Blackstone doivent obtenir le feu vert final de la Consob, l'organisme italien de surveillance des marchés, avant de pouvoir lancer l'offre sur le marché boursier.

L'offre proposée nécessitait le feu vert de la Banque d'Italie, car la banque centrale supervise certaines activités de Telepass, l'unité de paiement numérique des péages d'Atlantia.