La sortie d'Atlantia met en évidence la lutte de Milan pour conserver les poids lourds du marché

Les législateurs et les régulateurs veulent inverser la tendance et renforcer le rôle de la Borsa Italiana, vieille de 200 ans, au cœur des affaires italiennes.

Barbara Lunghi, responsable des cotations d'actions en Italie chez Euronext, propriétaire du marché, affirme que le fait d'être une entreprise cotée et d'avoir des investisseurs externes pousse les entreprises à innover et à se développer.

"Cela donne aux entreprises cette vitesse supplémentaire qui aide à stimuler la croissance", a déclaré Mme Lunghi.

Mais le problème a des racines profondes, de nombreuses entreprises familiales italiennes n'étant pas disposées à abandonner le contrôle en cotant leurs entreprises, à moins qu'elles n'aient besoin de liquidités pour des fusions et acquisitions ou d'autres stratégies d'expansion.

Le chien de garde du marché, la Consob, a approuvé cette année des mesures visant à simplifier les procédures d'approbation des prospectus d'introduction en bourse, notamment en permettant qu'ils soient soumis en anglais.

Visant également à accélérer le changement, l'Italie a commencé cette année à étudier la manière de réviser ses règles de cotation, de vote et autres afin de résoudre les problèmes qui freinent les marchés de capitaux du pays - bien que ce processus ait été gelé par un changement de gouvernement après qu'une coalition de droite ait remporté les élections fin septembre.

EXODUS DE MILAN

Depuis le début de l'année, 11 sociétés ont abandonné Euronext Milan, y compris la société holding Exor de la famille Agnelli, qui a déménagé à la bourse d'Amsterdam, conformément à l'endroit où elle est légalement enregistrée.

L'opérateur routier et aéroportuaire Atlantia s'en va après qu'un rachat par la famille Benetton et Blackstone ait franchi le seuil de soutien de 90 % jeudi.

Le traiteur de voyages Autogrill devrait être retiré de la cote après une fusion avec le Suisse Dufry, et le sort du chausseur Tod's reste incertain après l'échec d'une offre de rachat par son actionnaire principal.

CNH Industrial, dont les actions sont cotées à la fois à Milan et à New York, évalue également la possibilité de mettre fin à sa double cotation et de se concentrer sur le NYSE.

La privatisation des sociétés cotées est une tendance plus large partagée par de nombreuses bourses européennes, car les prix bas et la disponibilité d'argent bon marché l'ont rendue pratique.

Capitalisation boursière de Milan par rapport à Paris et Londres - https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/lgvdkwalqpo/Milan%20stock%20market%20size.PNG

PEU DE NOUVEAUX ARRIVANTS

Du côté positif, quatre sociétés ont rejoint le marché principal d'Euronext Milan cette année, dont le constructeur de camions Iveco, issu d'une scission. Deux autres sociétés sont passées de la plus petite Euronext Growth Milan.

La situation est plus saine pour l'Euronext Growth Milan lui-même, un marché dédié aux petites et moyennes entreprises avec des conditions d'accès minimales. En 2022, il a compté 18 nouvelles inscriptions, mais la capitalisation boursière globale est très faible.

La pénurie d'introductions en bourse en Italie est un problème récurrent.

Au cours des 20 dernières années, le marché principal a perdu 268 sociétés cotées et n'en a gagné que 185, selon une étude d'Intermonte publiée en mars. En revanche, le marché des PME, moins réglementé, a attiré 263 sociétés cotées et vu 68 retraits de la cote.

PROBLÈME CULTUREL

Le fait qu'il y ait relativement peu de sociétés cotées a ses racines dans l'histoire du pays, a déclaré Andrea Beltratti, professeur d'économie politique à l'université Bocconi de Milan.

Beltratti a déclaré que l'Italie n'a pas une longue tradition de financement par actions et que son économie a été relativement faible au cours des 20 dernières années.

La forte présence des banques et d'autres intermédiaires financiers en Italie a supplanté le rôle des marchés, de sorte que les entreprises ont souvent préféré leur demander des fonds.

"Les avantages d'être cotées en bourse sont la facilité de collecter des capitaux et la réputation (position), mais il y a aussi des coûts, associés à la réglementation, au besoin de transparence et aux nombreuses interactions avec les investisseurs", a déclaré Beltratti.

"Je ne pense pas que ce soient des problèmes qui peuvent être résolus en quelques mois ou même en quelques années, car il s'agit d'une question culturelle", a ajouté M. Beltratti.(1 $ = 0,9755 euros)