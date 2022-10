Le rachat d'Atlantia par Benetton et Blackstone commencera le 10 octobre

L'autorité italienne de surveillance des marchés a autorisé l'offre de rachat de plusieurs milliards préparée par les Benetton et le fonds d'investissement américain Blackstone sur la société italienne Atlantia , ont déclaré les deux partenaires, ajoutant que la prise de contrôle débutera le 10 octobre.

La prise de contrôle prendra fin le 11 novembre, a déclaré lundi le véhicule d'investissement des deux investisseurs.

La famille Benetton et le fonds américain, qui ont uni leurs forces par le biais du véhicule d'investissement Schema Alfa, ont pour objectif de privatiser l'opérateur italien d'aéroports et d'autoroutes d'ici la fin de l'année. Ils proposent aux investisseurs d'Atlantia 23 euros par action et un dividende proposé de 0,74 euros par action. (Reportage de Francesca Landini ; édition de Chris Reese)