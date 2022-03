Les transactions allemandes du premier trimestre atteignent leur plus bas niveau depuis six ans en raison des craintes liées à la guerre en Ukraine.

Les fusions et acquisitions en Allemagne au cours des trois premiers mois de 2022 ont chuté de 10 % par rapport à la même période en 2021, dans ce qui constitue le début d'année le plus lent depuis 2016 en raison de l'incertitude du marché causée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Les marchés des capitaux propres de la plus grande économie de la zone euro ont été plus durement touchés, car la nervosité du marché a entraîné une pénurie totale d'opérations, aucune introduction en bourse (IPO) ou offre convertible n'ayant été enregistrée jusqu'à présent cette année, selon les données de Refinitiv.

"Il est peu probable que les entreprises choisissent de s'inscrire en bourse avant Pâques, et même peu probable avant l'été étant donné les conditions actuelles du marché", a déclaré Armin von Falkenhayn, responsable de la banque d'affaires et d'investissement en Allemagne, en Autriche et en Suisse chez Bank of America.

Les marchés allemands des capitaux propres n'ont levé qu'un milliard de dollars jusqu'à présent cette année, soit une baisse de 88 % par rapport au premier trimestre de 2021.

Mais l'appétit pour les opérations de fusion et d'acquisition reste fort, même si les salles de conseil sont devenues plus averses au risque.

"Contrairement au début de la crise du coronavirus, le marché des fusions et acquisitions ne s'est absolument pas arrêté et les projets se poursuivent. Mais les parties examinent très attentivement comment le conflit peut affecter chaque entreprise", a déclaré Tibor Kossa, coresponsable des fusions et acquisitions allemandes et autrichiennes chez Goldman Sachs.

Alors que la crise ukrainienne n'a affecté qu'environ 1 à 2 % des ventes des entreprises allemandes, "la guerre et ses conséquences à plus long terme absorbent beaucoup de capacités de gestion", a déclaré Berthold Mueller, président de la banque d'investissement DACH chez Jefferies.

Pourtant, alors que la prudence prévaut pour entamer de nouveaux processus, certaines ventes aux enchères lancées avant la guerre ont réussi à franchir la ligne d'arrivée.

C'est le cas par exemple de la cession par Siemens, pour un montant de 1,3 milliard de dollars, de son activité de logistique de courrier et de colis, qui a été vendue à la société Koerber, basée à Hambourg, en février. Grâce à cette opération, les produits et services de consommation ont représenté un tiers des fusions et acquisitions cibles allemandes au premier trimestre.

D'autres transactions dans le secteur de la technologie ont contribué à 31 % des fusions et acquisitions ciblées en Allemagne, notamment l'achat par la société italienne de services d'infrastructure et de transport Atlantia de l'entreprise de solutions logicielles de trafic de Siemens, Yunex.

La forte croissance du secteur technologique a contribué à une augmentation de l'activité de transactions sur le marché intermédiaire, qui a atteint son plus haut total depuis 2015, selon les données de Refinitiv.

"Le capital-investissement reste ouvert aux acquisitions et les transactions peuvent continuer à être financées", a déclaré Christopher Droege, coresponsable des fusions et acquisitions allemandes et autrichiennes chez Goldman Sachs.

LES YEUX SUR LES RAPPROCHEMENTS TRANSATLANTIQUES

Un secteur qui semble résister à la toile de fond de la guerre est celui des télécommunications - sans doute une nécessité pour la circulation de l'information en temps de crise.

Au début du mois, Deutsche Telekom a lancé la vente de son activité de tours et recueille des offres indicatives avec le conseiller Goldman Sachs, dans le cadre d'une opération qui pourrait valoriser l'activité à près de 18 milliards d'euros (19,86 milliards de dollars).

Les négociateurs affirment que les dialogues sont intenses avec les entreprises clientes ainsi qu'avec les fonds de capital-investissement et que le pipeline de transactions pour le reste de l'année semble intact.

Les rapprochements transatlantiques pourraient augmenter à mesure que le paysage européen devient plus difficile.

"À l'avenir, nous nous attendons à ce que les entreprises allemandes à la recherche de rachats s'orientent de plus en plus vers l'Amérique du Nord, car l'écart de croissance entre l'Europe et les États-Unis risque de se creuser davantage dans le contexte actuel", a déclaré M. Kossa de Goldman.

Néanmoins, la conclusion de transactions en temps de guerre reste difficile à digérer pour certaines parties qui préfèrent attendre le temps de paix.

"Un acheteur ne peut pas se présenter devant son conseil d'administration et faire comme si cette guerre n'existait pas. La question est de savoir combien de temps cette situation va durer. C'est pourquoi de nombreuses entreprises ont tendance à attendre que la situation s'éclaircisse", a déclaré Mueller de Jefferies.

(1 $ = 0,9061 euros)