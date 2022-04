Marketmind : Le pic de la politique de la fauconnerie ?

Les espoirs suscités par les derniers chiffres de l'IPC américain, selon lesquels l'inflation galopante pourrait enfin atteindre un pic, semblent avoir mis un terme à la déroute des marchés obligataires, ce qui signifie que même les commentaires bellicistes de James Bullard, de la Réserve fédérale, n'ont pas provoqué de remous.

Et notez que si la banque centrale de Nouvelle-Zélande vient de relever les taux d'intérêt de 50 points de base, sa plus forte hausse depuis plus de vingt ans, elle a tempéré sa position belliciste en maintenant sa prévision précédente selon laquelle les taux devraient atteindre un pic autour de 3,35 % d'ici fin 2023.

Cela a donc empêché le dollar kiwi de se redresser fortement.

La hausse du dollar a également marqué le pas et les rendements des obligations du Trésor américain à 10 ans se maintiennent en dessous de leur plus haut niveau depuis 3 ans.

Même les données mitigées sur le commerce chinois, avec une baisse inattendue des importations en mars, n'ont pas réussi à entamer le sentiment général, avec un indicateur des marchés boursiers asiatiques en hausse de plus de 1 %, tandis que les contrats à terme sur les indices boursiers américains sont orientés à la hausse.

Les contrats à terme sur les indices boursiers européens peinent à progresser de manière significative après que le président russe Vladimir Poutine a déclaré que les négociations de paix avec l'Ukraine, qui se poursuivent de manière intermittente, "ont à nouveau abouti à une situation sans issue pour nous." Cela a également pesé sur l'euro.

Le pétrole a matérialisé ses gains après une forte hausse pendant la nuit, les contrats à terme sur le Brent s'établissant confortablement au-dessus du baril de 105 $, ce qui a poussé les attentes d'inflation à la hausse dans tous les domaines. L'inflation attendue en Allemagne via les taux d'équilibre a bondi au-dessus de 6 %, le niveau le plus élevé depuis des données remontant à 2009.

En géopolitique, le président américain Joe Biden a déclaré pour la première fois que l'invasion de l'Ukraine par Moscou équivaut à un génocide. Sa cote de popularité a baissé à 41 % selon un sondage d'opinion Reuters/Ipsos.

Plus près de nous, le Premier ministre britannique Boris Johnson s'est excusé mais a défié les appels à la démission après avoir été condamné à une amende pour avoir enfreint les règles de confinement du coronavirus en participant à un rassemblement dans son bureau pour célébrer son anniversaire.

Les principaux développements qui devraient fournir plus de direction aux marchés mercredi :

- L'inflation britannique atteint son plus haut niveau en 30 ans à 7,0 % en mars.

- Coin des données : IPP AMÉRICAIN

- Décision sur les taux d'intérêt de la Banque du Canada

- Bénéfices : JP Morgan, Blackrock

- L'équipe de Benetton travaille sur une prime d'environ 30% pour racheter Atlantia

- L'OPEP réduit ses prévisions de demande mondiale de pétrole pour 2022 en raison de la guerre en Ukraine