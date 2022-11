OPA de Benetton sur Atlantia: taux d'adhésion provisoire de 88%

ajoute communiqué de la holding familiale des Benetton

MILAN (awp/afp) - L'offre publique d'achat (OPA) lancée par la famille Benetton et le fonds d'investissement américain Blackstone sur Atlantia a recueilli l'adhésion d'environ 88% du capital du groupe autoroutier et aéroportuaire italien, selon des résultats provisoires publiés vendredi.

La famille Benetton, principal actionnaire d'Atlantia avec une part de 33,1%, renonce à la condition d'acceptation minimale de 90% qu'elle avait établie et a décidé de rouvrir la période d'offre du 21 au 25 novembre, a indiqué sa holding Edizione dans un communiqué.

Le taux d'adhésion provisoire de 87,3% devrait monter à plus de 88% en tenant compte des actions de 0,84% détenues en propre par Atlantia, a précisé à l'AFP une source financière.

Le prix de l'offre avait été fixé à 23 euros par action, auquel s'ajoutait un dividende de 0,74 euro. L'offre valorise l'ensemble du groupe à 19 milliards d'euros, ce qui en fait l'une des plus grosses OPA depuis le début de l'année.

La famille Benetton avait annoncé son OPA en avril, prenant de vitesse le géant espagnol du BTP ACS qui avait à l'époque également des visées sur le groupe autoroutier italien.

L'objectif est de retirer Atlantia de la cote et le mettre ainsi à l'abri d'éventuels prédateurs qui voudraient s'en emparer et perturber les projets d'investissement à long terme de la famille Benetton pour le groupe qu'elle considère comme "stratégique".

L'offre, qui visait les 66,9% du capital que la famille ne possédait pas encore, a été lancée par un véhicule créé à cet effet, contrôlé à 65% par Benetton et à 35% par Blackstone.

Atlantia, qui emploie plus de 30.000 personnes dans 24 pays, gère cinq aéroports et plus de 50 concessions autoroutières dans une dizaine de pays.

Le groupe italien avait cédé en mai Autostrade per l'Italia (Aspi), gestionnaire du viaduc de Gênes qui s'est effondré en août 2018, à un consortium emmené par la Caisse des dépôts italienne (CDP), dont fait partie Blackstone.

Atlantia a affiché un bénéfice net de 6,04 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de l'année, grâce à la plus-value générée par la cession du réseau d'autoroutes.

Le titre a clôturé vendredi en très légère hausse de 0,04% à 22,74 euros, en dessous du prix de l'OPA.

bh/lpa