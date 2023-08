Atlantic American Corporation est une société holding d'assurance qui opère sur des marchés spécialisés dans les secteurs de l'assurance vie et santé et de l'assurance dommages. La société exerce ses activités principalement par l'intermédiaire de ses filiales d'assurance : American Southern Insurance Company et American Safety Insurance Company (collectivement American Southern) ; et Bankers Fidelity Life Insurance Company, Bankers Fidelity Assurance Company, et Atlantic Capital Life Assurance Company (collectivement Bankers Fidelity). American Southern opère sur le marché de l'assurance dommages. Bankers Fidelity opère sur les marchés de l'assurance vie et de l'assurance maladie. Les gammes de produits d'American Southern comprennent des polices d'assurance automobile professionnelle, des polices d'assurance responsabilité civile générale, des polices d'assurance de biens et des cautionnements. Les produits proposés par Bankers Fidelity comprennent l'assurance vie, les suppléments Medicare et d'autres produits d'assurance accident et santé.

Secteur Assurance vie et santé