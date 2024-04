ATLANTIC CHINA WELDING CONSUMABLES,INC a pour principale activité le développement, la fabrication et la vente de matériaux de soudage, ainsi que la fourniture de services techniques. Les principaux produits de la société sont les baguettes de soudure, y compris les baguettes de soudure pour aciers au carbone, les baguettes de soudure pour aciers faiblement alliés, les baguettes de soudure pour aciers inoxydables, les baguettes de soudure pour fontes, ainsi que les baguettes de soudure pour cuivre et alliages de cuivre et autres ; des fils de soudage, y compris des fils de soudage pour les aciers au carbone et les aciers faiblement alliés, des fils de soudage à l'arc submergé et des fils de soudage avec flux et autres, ainsi que des flux de soudage, y compris des flux de soudage pour les aciers au carbone et les aciers faiblement alliés, ainsi que des flux de soudage pour les aciers inoxydables et les métaux non ferreux. La société fournit également des matériaux minéraux. La société commercialise ses produits sur les marchés nationaux et les marchés d'outre-mer.

Secteur Machines et équipements industriels