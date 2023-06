(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées jeudi et non rapportées séparément par Alliance News.

Atlantic Lithium Ltd - Société d'exploration et de développement du lithium axée sur l'Afrique - annonce une étude de faisabilité définitive sur le gisement de lithium d'Ewoyaa au Ghana. L'étude "confirme la viabilité économique du projet". Le projet a une valeur actuelle nette après impôt de 1,5 milliard USD, un flux de trésorerie disponible de 2,4 milliards USD et des recettes de 6,6 milliards USD pour la durée de vie de la mine. Le coût d'investissement est estimé à 185 millions d'USD "modestes". L'étude prévoit une production de 3,6 millions de concentrés sur une durée de vie de la mine de 12 ans dans le cadre d'une "tarification prudente". Le directeur général Keith Muller déclare : "L'étude de faisabilité définitive a réaffirmé les résultats économiques impressionnants et le potentiel de rentabilité du projet de lithium Ewoyaa, ce qui renforce la confiance dans la capacité d'Ewoyaa à devenir à court terme un producteur important de concentré de spodumène".

i3 Energy PLC - société pétrolière et gazière, axée sur le Royaume-Uni et le Canada - La production moyenne du premier trimestre s'élève à 22 773 barils équivalent pétrole par jour, en hausse de 24 % par rapport à l'année précédente. "Le T1 2023 a été un autre trimestre chargé pour i3, car nous avons commencé notre programme de forage prévu pour 2023 au Canada, en forant des puits de production dans le centre de l'Alberta, à Wapiti et dans des puits clés de Clearwater dans nos domaines de Dawson et de Marten Creek. La production moyenne au premier trimestre s'est traduite par un nouveau trimestre consécutif de croissance, depuis le deuxième trimestre 2021, ce qui témoigne de la qualité de notre base d'actifs et de notre personnel d'exploitation", déclare Majid Shafiq, directeur général. Révision à la baisse des prévisions de capital et de dividendes, compte tenu des "prix actuels et prévus des matières premières". Le programme d'investissement s'élève à 25 millions d'USD, plus 6 millions d'USD pour un programme de forage révisé ciblant l'actif Clearwater. Le programme de dividendes ajusté devrait se traduire par des versements d'un montant total de 15,4 millions de livres sterling pour les neuf premiers mois de l'année. "En raison d'une croissance de la demande mondiale plus lente que prévu et d'une dynamique de l'offre résistante, les prix des produits de base ont ensuite chuté de manière significative", indique i3. En décembre dernier, la société avait présenté un budget d'investissement de 64 millions USD.

Galileo Resources PLC - société minière axée sur la Zambie, le Zimbabwe, le Botswana, l'Afrique du Sud et les États-Unis - signale des cibles aurifères "substantielles" après l'analyse d'échantillons de sol à la mine Queen's située près de Bulawayo, au Zimbabwe. "Les nouvelles cibles représentent des extensions de structures aurifères connues qui abritent généralement des exploitations aurifères commerciales et à petite échelle dans la région de la mine Queen's. Plusieurs cibles de forage seront sélectionnées avant le début d'un programme d'évaluation visant à tester les structures aurifères à différentes profondeurs sous la surface", indique Galileo. Galileo ajoute que d'autres échantillonnages du sol ont également été effectués sur d'autres cibles dans la région. Le président et directeur général Colin Bird déclare : "Notre intention est maintenant de classer les anomalies par ordre de priorité en vue de commencer les essais de forage d'ici la fin du troisième trimestre 2023."

Echo Energy PLC - société d'énergie axée sur l'Amérique latine - déclare ne pas être en mesure de présenter ses résultats pour 2022 avant la date limite de vendredi, conformément aux règles de l'AIM. Les auditeurs ont demandé un délai supplémentaire, explique Echo Energy. Echo Energy ajoute : "En conséquence, la société vise la publication du rapport annuel 2022 au cours du mois de juillet 2023, une fois que l'auditeur aura terminé ses processus."

All Things Considered Group PLC - Société de musique basée à Londres offrant des services de gestion des talents, de réservation en direct et de diffusion en direct - lève 4,2 millions de livres sterling grâce au placement de 2,8 millions d'actions et à la souscription de 1,7 million d'actions, toutes deux au prix de 92,5 pence chacune. La société a déclaré mercredi que le produit sera utilisé principalement pour acheter une participation de 60 % dans Sandbag Ltd, une société de marchandises à service complet, pour 2,4 millions de livres sterling, et pour fournir des capitaux pour de futures opportunités de croissance.

SulNOx Group PLC - société londonienne spécialisée dans la fourniture de solutions pour la décarbonisation des hydrocarbures liquides - Tergeo Ltd est devenu "un actionnaire important", avec une participation de 9,9 %, à la suite d'une série de transactions hors marché. Tergeo détient les intérêts de Constantine Logothetis, président d'Alithea Capital, un family office privé basé à Londres. Il est le fondateur de Libra Group, un conglomérat ayant des intérêts dans les énergies renouvelables, l'hôtellerie et l'immobilier. La participation totale de Logothetis dans SulNOx, y compris par l'intermédiaire de Tergeo, s'élève désormais à un peu moins de 11 %. Le président Radu Florescu déclare : "Je suis ravi d'accueillir M. Logothetis et Tergeo en tant qu'actionnaires importants de SulNOx. M. Logothetis apporte une grande expérience dans des secteurs cibles très pertinents pour SulNOx, ainsi qu'un vaste réseau de clients et d'investisseurs potentiels. La société dispose désormais d'un actionnaire de référence prêt à apporter des ressources financières et commerciales supplémentaires pour soutenir nos aspirations de croissance et libérer le véritable potentiel de nos produits. Je suis très enthousiaste quant aux possibilités de croissance offertes par l'investissement de Tergeo et j'ai hâte d'informer les actionnaires des progrès réalisés dans ce sens dans un avenir proche.

