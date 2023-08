(Alliance News) - Atlantic Lithium Ltd a déclaré mardi avoir signé un accord avec l'Université des Mines et de la Technologie pour qu'elle entreprenne une étude de faisabilité sur son projet de lithium Ewoyaa.

La société d'exploration et de développement du lithium basée à Sydney et axée sur l'Afrique, avec des actifs au Ghana et en Côte d'Ivoire, a déclaré que l'université, située à Takwa, au Ghana, évaluera la viabilité de la production de feldspath comme sous-produit de la production de concentré de spodumène dans le cadre du projet.

L'entreprise a déclaré que l'étude prendrait en compte les conditions de marché potentielles, ainsi que la faisabilité commerciale, technique et financière du feldspath, du quartz et de la muscovite en tant que sous-produits, mais qu'elle se concentrerait sur le feldspath, car il offre à l'entreprise la possibilité d'approvisionner le marché ghanéen de la céramique.

Atlantic Lithium a ajouté que l'étude déterminera le marché du feldspath altéré et frais au Ghana et dans les pays voisins, ainsi que la faisabilité du traitement du produit, les coûts et les revenus impliqués.

L'étude produira également une première estimation des ressources minérales de feldspath.

Le directeur général, Keither Muller, a déclaré : "Nous pensons que le projet Ewoyaa Lithium représente une source potentielle majeure de feldspath, identifié comme un sous-produit de la production de concentré de spodumène dans l'usine de séparation en milieu dense proposée, qui est largement utilisé dans les céramiques et les industries associées. La commercialisation du feldspath à Ewoyaa offre la possibilité de générer une valeur significative pour le Ghana, en plus de la production de lithium du projet.

"Nous espérons contribuer à revigorer le marché ghanéen de la céramique grâce à l'approvisionnement à long terme en feldspath d'Ewoyaa, en stimulant la création de nouveaux emplois et le développement d'entreprises associées dans l'industrie.

"La production de feldspath offre également la possibilité de réduire l'empreinte des déchets de la mine, ce qui présente des avantages environnementaux potentiels ainsi que des avantages sociaux et commerciaux avantageux pour tous", a ajouté M. Muller.

Les actions d'Atlantic Lithium ont baissé de 1,1% à 19,90 pence chacune mardi après-midi à Londres.

Par Harvey Dorset, journaliste à Alliance News

