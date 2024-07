Atlantic Lithium Limited est une société australienne d'exploration et de développement axée sur le lithium, qui possède des actifs au Ghana et en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. La société fait progresser son projet de lithium Ewoyaa. Au Ghana, la société détient environ 560 kilomètres carrés (km2) de terres concédées ou en cours de concession. En Côte d'Ivoire, la société détient environ 774 km2 de droits d'exploitation de lithium en cours d'application dans le terrain prospectif de Birimian. Le projet Ewoyaa Lithium se trouve à moins de 110 kilomètres d'un port en eau profonde en activité, à moins d'un kilomètre d'une autoroute de bitume et à proximité d'un réseau électrique. En Côte d'Ivoire, la société a déposé deux demandes couvrant 774 km2 pour le lithium et les minéraux associés. Ces demandes couvrent des centres intrusifs granitiques fractionnés prometteurs avec des occurrences de lithium et de colombite-tantale, ainsi que des pegmatites affleurantes.

Secteur Exploitations minières et métallurgie