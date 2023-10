Firering Strategic Minerals PLC - développement d'un portefeuille d'actifs miniers en Côte d'Ivoire - Neil Herbert, directeur non exécutif indépendant, démissionne, avec effet immédiat, en raison de ses engagements accrus, notamment après avoir été nommé président exécutif d'Atlantic Lithium Ltd, société cotée sur l'AIM, en avril. La société a l'intention de nommer un nouveau directeur non exécutif indépendant en "temps voulu" et une nouvelle annonce sera faite "le cas échéant".

Youval Raisin, président non exécutif, déclare : "Nous aimerions saisir cette occasion pour remercier Neil de sa précieuse contribution aux progrès réalisés par Firering depuis son [introduction en bourse] en 2021. Nous avons eu la chance de bénéficier de sa grande expérience au cours des deux dernières années, mais nous comprenons que le rôle de Neil chez Atlantic Lithium a évolué de manière significative au cours des 12 derniers mois et, en effet, à mesure qu'Atlantic Lithium passe à la prochaine phase de développement, son temps sera de plus en plus sollicité."

Cours actuel de l'action : 5,70 pence, en baisse de 2,5 %.

Variation sur 12 mois : en baisse de 21 %.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.