(Alliance News) - Firering Strategic Minerals PLC a annoncé mercredi une proposition de levée de fonds alors qu'elle prévoit de lancer une campagne de forage à circulation inverse au cours du quatrième trimestre de l'année.

La société d'exploration basée à Abidjan, en Côte d'Ivoire, a déclaré avoir achevé la première partie de la phase 2 de sa campagne de forage à la tarière sur le projet de lithium-tantale Atex en Côte d'Ivoire.

Firering Strategic a déclaré avoir prélevé 14 116 échantillons de sol et les avoir testés dans le laboratoire d'Atlantic Lithium Ltd au Ghana par spectrométrie de fluorescence à rayons X portable.

Yuval Cohen, directeur général, a déclaré : "Six nouvelles zones de pegmatite ont été découvertes : "Six nouvelles zones de pegmatite ont été identifiées grâce à ce forage à la tarière et ont été cartographiées géologiquement en détail pour orienter nos 3 000 mètres initiaux de forage RC, prévus pour le quatrième trimestre 2023. Nous attendons également les quelque 45 % de résultats de la spectrométrie de claquage induite par laser encore en suspens au cours du quatrième trimestre 2023. Jusqu'à présent, les résultats de tous nos travaux d'exploration à Atex ont été très encourageants, indiquant la possibilité qu'Atex devienne le premier projet de production de lithium en Côte d'Ivoire".

En outre, la société a proposé une levée de fonds d'environ 680 000 GBP en plaçant de nouvelles actions auprès d'investisseurs institutionnels et autres au prix de 6,5 pence chacune. Les fonds seront utilisés pour définir les cibles de pegmatite identifiées via une campagne de forage à la tarière de 5 000 mètres à Atex, le début de la campagne de forage RC de 3 000 mètres, l'échantillonnage du sol et pour financer les besoins en fonds de roulement, entre autres.

Les actions de Firering Strategic ont clôturé en hausse de 0,4 % à 6,78 pence chacune mercredi à Londres.

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.