Atlantic Union Bankshares Corporation est la société holding d'Atlantic Union Bank. Les segments de la société comprennent Wholesale Banking, Consumer Banking et Corporate Other. Le secteur Wholesale Banking fournit des services de prêt, de crédit-bail et de dépôt, ainsi que des services de gestion de trésorerie, de prêts aux petites entreprises (SBA) et de marché des capitaux à ses clients grossistes, principalement en Virginie, au Maryland, en Caroline du Nord et en Caroline du Sud. Ces clients sont notamment des sociétés immobilières commerciales et des clients commerciaux et industriels. Ce secteur comprend également sa filiale de financement d'équipement, Atlantic Union Equipment Finance. Les activités de banque privée et de fiducie font également partie du segment Wholesale Banking. Le secteur des services bancaires aux consommateurs offre des services de prêt et de dépôt aux consommateurs et aux petites entreprises de Virginie, du Maryland et de Caroline du Nord. Le secteur des services bancaires aux consommateurs comprend sa division de prêts immobiliers et ses activités de gestion des investissements et de services consultatifs.

Secteur Banques