Atlantica Sustainable Infrastructure Plc est une société d'infrastructure durable dont la majeure partie des activités porte sur des actifs liés aux énergies renouvelables. Elle possède et gère des installations opérationnelles et des projets en cours de développement en Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), en Amérique du Sud (Pérou, Chili, Colombie et Uruguay) et dans la région EMEA (Espagne, Italie, Algérie et Afrique du Sud). Les actifs de la société sont organisés en quatre secteurs d'activité : les énergies renouvelables, le gaz naturel efficace et la chaleur, les lignes de transmission et l'eau. Son portefeuille se compose d'environ 45 actifs représentant 2 171 mégawatts (MW) de capacité totale de production d'énergie renouvelable (dont environ 73 % d'énergie solaire), 343 MW de capacité de production d'électricité à partir de gaz naturel, 55 mégawatts thermiques (MWt) de capacité de chauffage urbain, 1 229 miles de lignes de transport d'électricité et 17,5 millions de pieds cubes (ft3) par jour de dessalement d'eau. La société possède également deux parcs éoliens d'une capacité installée combinée de 32 MW en Écosse.