(Alliance News) - SIMEC Atlantis Energy Ltd a déclaré mercredi avoir déployé avec succès la turbine 2 sur le site de MeyGen, après avoir subi d'importantes mises à niveau pour améliorer les performances et la fiabilité.

La société d'énergie basée à Edimbourg et spécialisée dans l'énergie marémotrice a déclaré que l'une des principales étapes consistait à convertir la turbine pour utiliser un système de connexion à l'eau, ce qui a permis de réduire considérablement les coûts et le temps consacrés aux futurs travaux de maintenance.

"Cette innovation a été déterminante pour garantir que la prochaine phase de turbines déployées sur le site de MeyGen soit la plus avancée et la plus performante de l'industrie", a déclaré SIMEC Atlantis, précisant que cela n'aurait pas été possible sans le soutien du projet Tital Stream Industry Energiser, financé par l'UE et connu sous le nom de Tiger.

SIMEC Atlantis a indiqué qu'elle avait décidé d'avancer la délocalisation de la turbine 4 pour permettre la maintenance préventive et les travaux de mise à niveau.

"Cela permettra également à SAE de poursuivre les améliorations, l'apprentissage et les données nécessaires pour débloquer la prochaine phase de turbines sur le site de MeyGen", a ajouté Simec Atlantis.

Graham Reid, directeur général de SAE Renewables, a commenté l'événement : "La valeur de la phase 1 de MeyGen pour SAE et l'industrie réside dans la démonstration de la technologie, mais aussi dans l'innovation constante et les leçons tirées qui nous permettent de débloquer des projets véritablement évolutifs et commerciaux. La réussite de la mise à niveau et du déploiement est une étape majeure, et je tenais à remercier personnellement toute l'équipe qui s'est surpassée pour y parvenir.

Les actions de SIMEC Atlantis Energy étaient cotées à 0,90 pence chacune mercredi après-midi à Londres, après avoir été échangées pour la dernière fois à 0,95 pence vendredi dernier.

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.