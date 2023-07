(Alliance News) - SIMEC Atlantis Energy Ltd a annoncé mercredi que sa perte s'était réduite mais que son chiffre d'affaires avait baissé dans ses résultats annuels, la société se disant en "position de force".

SIMEC Atlantis Energy est une société d'énergie basée à Edimbourg qui se concentre sur l'énergie marémotrice.

La société a déclaré que sa perte avant impôts en 2022 était de 11,1 millions de livres sterling, en baisse par rapport aux 74,1 millions de livres sterling de l'année précédente.

Cette baisse est due à une reprise de 2 millions de livres sterling d'une dépréciation de 45,3 millions de livres sterling de l'évaluation du parc d'énergie durable d'Uskmouth que la société avait comptabilisée en 2021. Cette baisse de la perte avant impôt a également été favorisée par une réduction de 7,4 millions de livres sterling des amortissements.

Le chiffre d'affaires a chuté de 48 %, passant de 7,5 millions de livres sterling à 3,9 millions de livres sterling. SIMEC Atlantis a déclaré que cela reflétait l'achèvement d'un contrat de conseil japonais en 2021 et l'impact de la vente de Green Highland Renewables en 2021.

Les dépenses totales pour l'année ont diminué de 30 % à 11,6 millions de livres sterling, contre 16,6 millions de livres sterling en 2021, reflétant l'achèvement de la restructuration en 2022.

Le directeur général, Graham Reid, a déclaré : "L'entreprise a réalisé des progrès considérables depuis le début de l'année 2022, et je suis incroyablement fier d'avoir dirigé l'équipe engagée et dévouée qui a mené à bien ce changement, en veillant à ce que nous soyons en position de force pour offrir un avenir passionnant à notre entreprise et à nos actionnaires.

La société a déclaré que ses quatre priorités stratégiques étaient les suivantes : rationaliser l'activité, réduire les coûts et améliorer l'efficacité, céder les activités non essentielles et maximiser les rendements des actifs d'Uskmouth et de MeyGen.

Les actions de SIMEC Atlantis Energy ont augmenté de 22% à 1,16 pence à Londres mercredi après-midi.

Par Will Neill, journaliste à Alliance News

