SIMEC Atlantis Energy Ltd - société d'énergie basée à Edimbourg et spécialisée dans l'énergie marémotrice - annonce que les actions seront suspendues lundi prochain, car elle ne publiera pas ses résultats annuels d'ici vendredi, comme l'exigent les règles d'admission à la cote de l'AIM. Le retard est dû au fait que le conseil d'administration "travaille dur" pour signer le bail foncier de 30 ans pour le projet de système de stockage d'énergie par batterie de 230 mégawatts sur le site d'Uskmouth du groupe, qui a été achevé mardi dernier. Le retard est également dû à l'attente de l'approbation des détenteurs des obligations AOE17 pour reporter la date d'échéance de leurs obligations au 30 juin 2024, ce qui a été fait lundi. La société indique qu'elle prévoit de publier ses résultats annuels en juillet, car bien que le processus d'audit ne soit pas encore achevé, elle a été informée par les auditeurs que l'audit est "en grande partie terminé" et qu'il n'y a "pas de problèmes d'audit importants" à l'origine du retard.

Cours actuel de l'action : 0,82 pence, en baisse de 16 %.

Variation sur 12 mois : en baisse de 60

