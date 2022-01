Boeing remporte la course annuelle aux commandes de jets sur une base ajustée

Boeing Co a remporté la course annuelle aux commandes de jets contre son rival européen Airbus SE sur une base sous-jacente, mais a pris du retard sur les livraisons, alors qu'il continue à se sortir lentement d'une succession de crises, selon de nouvelles données publiées mardi.

Le constructeur américain d'avions a déclaré avoir terminé l'année 2021 avec 535 commandes nettes après des annulations et des conversions qui ont été partiellement compensées par des ajustements comptables réguliers. Les commandes brutes se sont élevées à 909.

En excluant les ajustements comptables à la hausse, qui reflètent une opinion plus positive de Boeing sur la capacité des compagnies aériennes à prendre livraison, Boeing s'est laissé distancer par son rival avec 479 commandes.

Airbus a vendu 771 avions https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/airbus-delivers-611-jets-2021-remain-no1-producer-2022-01-10 en 2021, pour un total net de 507 après annulations, soit près du double de son niveau de 2020.

Après avoir réduit la production en raison principalement de la pandémie, les avionneurs constatent une plus grande demande pour les jets de passagers moyen-courriers et les cargos, malgré les inquiétudes mondiales liées à Omicron.

Boeing a largement répondu aux attentes des analystes concernant les livraisons d'avions, en remettant un total de 340 appareils aux clients en 2021, contre 157 en 2020, mais en baisse par rapport aux 380 de 2019 et au record de 806 jets en 2018.

Ses chiffres pour 2021 comprennent un nombre de livraisons fortement réduit de 14 787 Dreamliner (contre 41 en 2020), les inspections intensives des défauts de production ayant aggravé les retards dus à la crise du COVID-19.

En comparaison, Airbus a livré 611 jets en 2021, conservant sa couronne de plus grand constructeur d'avions à réaction du monde pour la troisième année consécutive.

En décembre, les dernières données ont montré que Boeing a livré 38 avions à ses clients, dont 32 de ses jets 737 MAX, un avion de patrouille maritime P-8 à la Norvège, et cinq gros porteurs.

Boeing a enregistré 79 commandes d'avions en décembre, après les annulations et les cas où un acheteur a converti une commande d'un type d'avion en une autre. Il s'agit notamment d'une commande de 50 avions 737 MAX pour Allegiant Air, de cinq jets pour un client non spécifié, de 19 cargos 767 pour United Parcel Service et de quatre cargos 777 pour Atlas Air.

Boeing continue de dominer les ventes de cargos, en plein essor, alors que les fermetures d'avions stimulent les achats en ligne. Il a enregistré 84 commandes de nouveaux cargos de série, dépassant son précédent record de 83 établi en 2018.

Airbus, pour sa part, a enregistré les premières commandes pour un nouvel A350 cargo - bien que partiellement en échangeant des commandes existantes pour des versions passagers contre des avions cargo. (Reportage d'Eric M. Johnson à Seattle ; édition de Himani Sarkar)